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Eskişehir'de 116 kişi yakalandı - Son Dakika
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Eskişehir'de 116 kişi yakalandı

Eskişehir'de polis ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda, hapis cezası bulunan 40 kişi de dahil olmak üzere toplamda 116 kişi yakalandı. Yakalanan şahıslar arasında terör örgütüne üye olma ve kasten öldürme suçlarından arananlar da bulunuyor.

Eskişehir\'de 116 kişi yakalandı
13.12.2023 - 16:51,
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Eskişehir'de polis ekiplerinin gerçekleştirdiği çalışmalar sonucunda, hapis cezası bulunan 40 kişinin de içinde bulunduğu 116 kişi yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından 6 Aralık ile 12 Aralık tarihleri arasında aranan şahısların yakalanması amacıyla çalışma başlatıldı. Çalışmalar neticesinde, farklı sürelerde kesinleşmiş hapis cezası bulunan 40 firari şahıs ile ifadesi alınması amacıyla aranması bulunan 76 kişi yakalandı. Polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda toplamda 116 kişi yakalanırken, şahıslar hakkında gerekli işlemler başlatıldı.

Yakalanan firari şüphelilerden 1 kişinin 'Terör örgütüne üye olma', 1 kişinin ise 'Kasten öldürme' suçundan arandığı belirlendi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Eskişehir'de 116 kişi yakalandı - Son Dakika
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