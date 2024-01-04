Eskişehir\'de 126 Şüpheli Yakalandı

Eskişehir'de polis ekiplerince başlatılan çalışmalar sonucunda çeşitli suçlardan aranması bulunan 43'ü hükümlü olmak üzere toplam 126 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Gerçekleştirilen uygulamalar sonucunda 2 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olan 21, 2-5 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olan 15, 5-10 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olan 6, 10 yıl ve üzeri aranması olan 1 şahsın yakalandığı öğrenildi.

Çalışmalar çerçevesinde terör örgütü üyeliği suçundan 3, uyuşturucu madde üretmek veya kullanımı suçundan 14, nitelikli yağma suçundan 1, dolandırıcılık suçundan 3, hırsızlık suçundan 13 ve çeşitli suçlardan 92 olmak üzere toplamda 126 şüphelinin yakalandığı bilgisi edinildi. Yakalananlardan 43'ünün hükümlü, 83'ünün ise ifadeye yönelik aranmakta olduğu belirtildi. - ESKİŞEHİR