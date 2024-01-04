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Eskişehir'de 126 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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Eskişehir'de 126 Şüpheli Yakalandı

Eskişehir'de polis ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda, çeşitli suçlardan aranan 43'ü hükümlü olmak üzere toplam 126 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüpheliler arasında terör örgütü üyeliği, uyuşturucu madde kullanımı, dolandırıcılık, hırsızlık gibi suçlardan arananlar bulunuyor.

Eskişehir\'de 126 Şüpheli Yakalandı
04.01.2024 - 15:31,
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Eskişehir'de polis ekiplerince başlatılan çalışmalar sonucunda çeşitli suçlardan aranması bulunan 43'ü hükümlü olmak üzere toplam 126 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Gerçekleştirilen uygulamalar sonucunda 2 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olan 21, 2-5 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olan 15, 5-10 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olan 6, 10 yıl ve üzeri aranması olan 1 şahsın yakalandığı öğrenildi.

Çalışmalar çerçevesinde terör örgütü üyeliği suçundan 3, uyuşturucu madde üretmek veya kullanımı suçundan 14, nitelikli yağma suçundan 1, dolandırıcılık suçundan 3, hırsızlık suçundan 13 ve çeşitli suçlardan 92 olmak üzere toplamda 126 şüphelinin yakalandığı bilgisi edinildi. Yakalananlardan 43'ünün hükümlü, 83'ünün ise ifadeye yönelik aranmakta olduğu belirtildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Eskişehir'de 126 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eskişehir'de 126 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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