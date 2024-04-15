Eskişehir'de aynı tarihlerde polis ve jandarma ekipleri tarafından toplam 15 bin 576 aracın sorgulandığı trafik denetimlerinde 11 milyon 715 bin 603 TL tutarında cezai işlem uygulandı.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri tarafından belirli tarihler arasında ilk genelinde trafik denetimleri yapıldı. Denetimlerde, yük taşımacılığı ile ilgili bin 665, yolcu taşımacılığı ile ilgili 623, alkol ile ilgili 2 bin 653, motosiklet ile ilgili 339, emniyet kemeri ile ilgili 4 bin 13 ve diğer kontrol türleriyle ilgili 6 bin 283 adet olmak üzere toplam 15 bin 576 araç sorgulandı. Bunun sonucunda 170 araç trafikten men edilirken, 9 milyon 981 bin 468 TL tutarında 4 bin 717 adet trafik cezası uygulandı. Ayrıca ilgili tarihlerde 51 adet yaralanmalı ve 64 adet maddi hasarlı trafik kazasına müdahale edildiği öğrenildi.
Jandarma 9 bin 711 sürücüyü ve aracı denetledi
Aynı tarihlerde İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Trafik Şube Müdürlüğü tarafından ise, 9 bin 711 sürücü ve araç kontrol edildi. Trafik kurallarına riayet etmediği tespit edilen bin 298 sürücüye 2 milyon 715 bin 603 TL ceza kesildi. 97 aracın trafikten ise men edildiği ve alkollü araç kullandığı tespit edilen 5 sürücünün sürücü belgesinin geri alındığı belirtildi. - ESKİŞEHİR
Son Dakika › 3.Sayfa › Eskişehir'de 15 Bin 576 Araçta Trafik Denetimi Yapıldı - Son Dakika
Malatya'nın Battalgazi ilçesinde, 30 yaşındaki Onur A., babasının gözleri önünde tüfekle kendisini vurarak intihar etti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, genç şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Cenaze, adli tıp kurumuna gönderildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
Şırnak'ın Uludere ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, kontrolden çıkan bir otomobil dereye düştü. Kazada 4 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı hastaneye kaldırılırken, hayatını kaybedenlerin cenazeleri otopsi için morga gönderildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Şırnak'ın Uludere ilçesinde meydana gelen kazada, kontrolden çıkarak dereye düşen araçta bulunan 5 kişiden 4'ü hayatını kaybetti, 1 kişi ise yaralandı. Kazanın nedeni henüz bilinmiyor. Olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı, Uludere Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Hayatını kaybedenlerin cenazeleri ise otopsi için hastane morguna gönderildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Burdur'un Bucak ilçesinde bir motosiklet sürücüsü, virajı alamayarak dereye düştü ve yaralandı. Kaza sonucunda yaralanan sürücü, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
Burdur'un Bucak ilçesinde meydana gelen kazada, virajı alamayan bir motosiklet sürücüsü dereye düşerek yaralandı. Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, itfaiye ekiplerinin yardımıyla kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
Çanakkale Valiliği, beklenen sıcak hava ve kuvvetli rüzgar nedeniyle orman yangınları açısından risk oluşabileceğini belirterek, vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. Valilik, orman yangınlarının çoğunun beşeri hatalardan kaynaklandığını ve ateşin kesinlikle uzak durulması gerektiğini vurguladı. Vatandaşlar, herhangi bir orman yangını fark ederlerse 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunmaları gerektiği konusunda uyarıldı.
Sizin düşünceleriniz neler ?