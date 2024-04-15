Eskişehir\'de 15 Bin 576 Araçta Trafik Denetimi Yapıldı

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Eskişehir'de aynı tarihlerde polis ve jandarma ekipleri tarafından toplam 15 bin 576 aracın sorgulandığı trafik denetimlerinde 11 milyon 715 bin 603 TL tutarında cezai işlem uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri tarafından belirli tarihler arasında ilk genelinde trafik denetimleri yapıldı. Denetimlerde, yük taşımacılığı ile ilgili bin 665, yolcu taşımacılığı ile ilgili 623, alkol ile ilgili 2 bin 653, motosiklet ile ilgili 339, emniyet kemeri ile ilgili 4 bin 13 ve diğer kontrol türleriyle ilgili 6 bin 283 adet olmak üzere toplam 15 bin 576 araç sorgulandı. Bunun sonucunda 170 araç trafikten men edilirken, 9 milyon 981 bin 468 TL tutarında 4 bin 717 adet trafik cezası uygulandı. Ayrıca ilgili tarihlerde 51 adet yaralanmalı ve 64 adet maddi hasarlı trafik kazasına müdahale edildiği öğrenildi.

Jandarma 9 bin 711 sürücüyü ve aracı denetledi

Aynı tarihlerde İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Trafik Şube Müdürlüğü tarafından ise, 9 bin 711 sürücü ve araç kontrol edildi. Trafik kurallarına riayet etmediği tespit edilen bin 298 sürücüye 2 milyon 715 bin 603 TL ceza kesildi. 97 aracın trafikten ise men edildiği ve alkollü araç kullandığı tespit edilen 5 sürücünün sürücü belgesinin geri alındığı belirtildi. - ESKİŞEHİR