Eskişehir\'de 26 Bin Araç Kontrolü, 7 Bin Ceza

Eskişehir'de polis ve jandarma ekiplerince son 1 haftada 26 bin 428 araç kontrol edilirken, 7 bin 638 adet trafik cezası yazıldığı açıklandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince denetim yapıldı. Kent genelinde 7-14 Nisan 2025 tarihleri arasında yürütülen çalışmalarda; 3 bin 90 yük taşımacılığı, 497 yolcu taşımacılığı, 2 bin 815 alkol denetimi, bin 219 motosiklet, 6 bin 591 emniyet kemeri ve 12 bin 216 diğer kontrol türleri gerçekleştirildi. Ekiplerin 26 bin 428 aracın kontrol ettiği denetimler sonucunda 7 bin 638 adet trafik cezası kesilirken, 239 araç trafikten men edildi ve 75 sürücü belgesine el konuldu. Çalışmalar sırasında ayrıca, 40 yaralanmalı ve 56 maddi hasarlı trafik kazasına da müdahalede bulunuldu. - ESKİŞEHİR