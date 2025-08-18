Eskişehir'de Gıda Denetimleri Devam Ediyor - Son Dakika
Eskişehir'de Gıda Denetimleri Devam Ediyor

18.08.2025 13:41
Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, gıda güvenliği için denetimlerde 19 milyon TL ceza uyguladı.

Eskişehir Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından gıda ile ilgili işletmelere denetim ve kontrol çalışmaları aralıksız bir şekilde devam ediyor.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğünde görevli gıda kontrol ekiplerince; tüm gıda üreten, satan işyerlerine, yem üreten satan işyerlerine, ithalat ve ihracata yönelik olarak kamu sağlığının korunması ve tüketicilerin gıda güvenilirliğini sağlamak amacıyla denetim ve kontrol çalışmaları aralıksız devam ediyor. Satış ve Toplu tüketim işyerlerinde kare kodun zorunlu hale gelmesiyle artan kontroller; üretim aşamasından tüketiciye kadar olan tüm aşamalarda; risk esaslı denetim, işletmelerin onay/kayıtları ile şüphe, şikayet, izleme, izlenebilirlik, gözetim ve denetim hizmetlerini kapsamaktadır.

19 milyon 200 bin 177 TL idari para cezası uygulandı

Yapılan denetimlerde, genel ve özel hijyen kuralları, kayıt yükümlülükleri ve faaliyet kapsamı, kullanılan hammadde ve gıda ile temas eden maddeler, gıda işletmesinde çalışan personel eğitiminin ilgili tebliğ ve yönetmenliğe uygunluğu, işletmenin çalıştırılması zorunlu personel çalıştırma yönüyle 5996 sayılı kanun uygunluğu, ve benzeri kapsamında İl Müdürlüğü Gıda Kontrol Ekipleri tarafından resmi kontroller gerçekleştirilmektedir. Yapılan resmi kontrollerde olumsuzluk tespit edilmesi durumunda yasal işlemler uygulanmaktadır. Yılbaşından bu yana gıda kontrol görevlilerimizce 6 bin 730 denetim gerçekleştirilmiş, 432 numune alınmış ve bu kontrollerin sonucunda mevzuata aykırı hareket eden işyerlerine toplam 19 milyon 200 bin 177 TL idari para cezası uygulanmıştır.

Vatandaşlarımız halk sağlığı ve gıda güvenliğini ilgilendiren her türlü ihbar ve şikayetlerini Alo 174 Gıda Hattı'na bildirmeleri gerekmektedir. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Ekonomi, 3-sayfa, Sağlık, Tarım

Sizin düşünceleriniz neler ?

