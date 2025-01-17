Eskişehir\'de Kaza: 1 Ölü, 5 Yaralı

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Eskişehir-Afyonkarahisar yolunda iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Kaza, Eskişehir-Afyonkarahisar yolu, Seyitgazi ilçesinin Kesenler ve Yeşiltepe mahalleleri arasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Afyonkarahisar istikametinde ilerleyen E.T. idaresindeki 26 B 1571 plakalı otomobil ile karşı istikamette ilerleyen I.H.Y idaresindeki 07 BZJ 429 plakalı sedan araç, henüz bilinmeyen bir nedenle kafa kafaya çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. Kazada, 26 B 1571 plakalı otomobilde yolcu konumunda bulunan 85 yaşındaki İsmail Taşçıoğlu hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan sürücüler E.T. ve I.H.Y. ile yolcular H.Y., C.Y. ve E.Y. olay yerindeki ilk müdahillerinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 3'ü Eskişehir Şehir Hastanesi'ne, 2'si ise Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Kazanın yaşandığı noktada önlem alan jandarma ekiplerince trafik kontrollü bir şekilde ilerlemesi sağlandı.

Öte yandan kazada hayatını kaybeden İsmail Taşçıoğlu'nun yakınları olay yerine gelerek gözyaşlarına boğuldu. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - ESKİŞEHİR