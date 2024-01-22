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Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama - Son Dakika
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Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan 6 farklı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 11 şüpheliden 2'si tutuklandı. Operasyonlarda bonzai, esrar, metamfetamin, uyuşturucu haplar ve silahlar ele geçirildi.

Eskişehir\'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama
22.01.2024 - 11:45,  Güncelleme: 11:47
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Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan 6 farklı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 11 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı tarafından uyuşturucu ile mücadele kapsamında 'Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti' suçundan 2 olayda, 6 şüpheliye işlem yapıldı. Bu şüphelilerden, 2 şüpheli adli makamlarca tutuklanırken, 4 şüpheli tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Diğer yandan 'Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Kullanılmasını Alenen Özendirmek' suçundan ise 1 şüpheliye işlem yapıldı. Bir diğer olayda 'Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak' suçundan 3 farklı olayda 4 şüpheliye ekiplerce işlem yapıldı. Toplamda 6 olayda, 11 şüpheli yakalandı. Bu şüphelilerden adli makamlarca 2 şüpheli tutuklanırken, 9 şüpheli tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Jandarmanın çalışmalarında; 55 gram bonzai, 54 gram kubar esrar, 13 gram metamfetamin, 18 adet sentetik ecza uyuşturucu hap, 11 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 2 adet hassas terazi, 58 adet çarşaf diye tabir edilen sigara sarma kağıdı, 2 adet tabanca, 7 adet tabanca fişeği ve 1 adet çalıntı motosiklet maddesi ele geçirildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA
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