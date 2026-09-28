Eskişehir Tepebaşı\'nda saksıları deviren kişi cep telefonu kamerasına yakalandı

Eskişehir Tepebaşı'nda saksıları deviren kişi cep telefonu kamerasına yakalandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Eskişehir'in Tepebaşı ilçesindeki Hoşnudiye Mahallesi'nde gece saatlerinde İsmet İnönü Caddesi'nde yürüyen kimliği belirlenemeyen bir kişi, yol kenarındaki süs saksılarını tek tek devirdi. O anlar çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Eskişehir'deki İsmet İnönü Caddesi'nde gece saatlerinde yürüyen bir kişinin yol kenarında bulunan saksıları devirerek ilerlemesi bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olay, kentin en işlek noktalarından biri olan Tepebaşı ilçesi Hoşnudiye Mahallesi İsmet İnönü Caddesi üzerinde meydana geldi. Gece geç saatlerde cadde üzerinde seyreden henüz kimliği belirlenemeyen bir şahıs, kaldırımlarda yer alan süs saksılarına zarar verdi. Saksıları tek tek devirerek yoluna devam eden şahsın rahat tavırları dikkat çekerken, durum çevredeki vatandaşlar tarafından amatör kamerayla anbean kaydedildi.
Kaynak: İHA
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