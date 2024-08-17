Evi küle döndü, gözyaşlarını kimse dindiremedi - Son Dakika
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Evi küle döndü, gözyaşlarını kimse dindiremedi

Antalya'da yaşlı bir çiftin evinde çıkan yangında eşyaları küle döndü. Yangından etkilenen çiftin büyük korku yaşayan diğer bina sakinleriyle birlikte kendilerini dışarıya attığı görüldü. Yaşlı adam, eşyalarının yandığını görünce ne yapacaklarını bilemediğini söylerken, yaşlı kadının ise gözyaşları dinmedi.

17.08.2024 21:39
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Evi küle döndü, gözyaşlarını kimse dindiremedi

Yaşlı çiftin evinde çıkan yangında eşyaları küle döndü, kendilerini dışarıya atan çiftten yaşlı kadın uzun süre gözyaşı döktü

Büyük korku yaşayan diğer bina sakinleri de kendilerini hayvanlarıyla birlikte dışarıya attı

Evine tekrar döndüğünde eşyalarının yandığını gören yaşlı adam:

"Nerde kalacağız, ne yapacağım bilmiyorum"

ANTALYA - Antalya'da kahvaltı yapan yaşlı çiftin kirada oturduğu evinin balkonunda başlayan yangın bir anda tüm odayı sardı. Kendilerini dışarıya zor atan yaşlı çiftin tüm eşyaları küle dönerken, muhabbet kuşları da telef oldu. Evinin küle döndüğünü gören yaşlı adam, gözleri dolarak, "Daha klimayı yeni almıştım, borcu duruyor" derken, eşyalarının yandığına ağlayan yaşlı kadını ise kimse sakinleştiremedi.

Muratpaşa ilçesi Kızılsaray Mahallesi 81 sokaktaki apartmanın dördüncü katında oturan İsmail ve Hacer Derse çifti kahvaltı yaptığı sırada evin balkonunda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Trafik polisleri caddeyi trafiğe tedbir amaçlı kapatırken, yanan evdeki Derse çifti ve diğer dairelerdekiler kendilerini sokağa attı. İtfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesi sonucu 1 saatte söndürülen yangında, evin oturma odasındaki tüm eşyalar yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangından dolayı yaşlı çiftin evindeki muhabbet kuşu da telef oldu.

Yaşlı kadının gözyaşları dinmedi

Dumandan etkilenen Derse çifti sağlık ekiplerince ambulansta ilk müdahalede bulunuldu. Sağlık durumu iyi olduğu öğrenilen çiftten Hacer Derse, eşyalarının yanması sonucu büyük üzüntü yaşadı. Sürekli ağlayan yaşlı kadın, oğlu ve komşuları tarafından sakinleştirilmeye çalışılsa da uzun süre gözyaşı döktü.

Kirada oturduğu evindeki yangının söndürülmesinin ardından daireye giren İsmail Derse'nin gözleri doldu. Eşyaların kül olduğunu gören Derse, "Kahvaltı yaparken birden balkon tarafından birden yanmaya başladı ve kaçmak zorunda kaldık. Daha klimayı yeni aldık 75 bin liraya, borcu bitmedi. 13 yıldır burada oturuyordum. Nerde kalacağız, ne yapacağım bilmiyorum" dedi.

Hayvanlarıyla birlikte kendilerini dışarıya attılar

Aynı binada oturan diğer apartman sakinlerinin yaşadığı korku dolu anlar ise yine görüntülere yansıdı. Hayvanlarıyla birlikte dışarıya kendilerini atan apartman sakinlerinden bir kadının su içmekte bile zorlandığı görüldü.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Evi küle döndü, gözyaşlarını kimse dindiremedi - Son Dakika

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