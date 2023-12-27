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Faruk Koca, Hakem Halil Umut Meler'e saldırıdan sonra tahliye edildi - Son Dakika
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Faruk Koca, Hakem Halil Umut Meler'e saldırıdan sonra tahliye edildi

MKE Ankaragücü eski Başkanı Faruk Koca, Hakem Halil Umut Meler'e saldırıdan sonra tutuklanmıştı. Ancak avukatların itirazı üzerine tahliye edildi. Koca'nın tutuksuz yargılanacağı ilk duruşma 9 Ocak'ta görülecek.

Faruk Koca, Hakem Halil Umut Meler\'e saldırıdan sonra tahliye edildi
27.12.2023 - 15:01,
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Hakem Halil Umut Meler'e yumruklu saldırının ardından tutuklanan eski MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca tahliye edildi.

MKE Ankaragücü- Çaykur Rize spor maçının ardından Hakem Halil Umut Meler'e saldıran MKE Ankaragücü eski Başkanı Faruk Koca avukatların itirazı üzerine 15 günün ardından tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi. İtirazı değerlendiren Ankara Batı 4. Ağır Ceza Mahkemesi, Koca hakkında delillerin toplanmış olması, kaçma şüphesinin olmaması ve verilmesi muhtemel cezanın alt üst sınırı dikkate alınarak tahliyesine karar verdi. Koca'nın tutuksuz yargılanacağı ilk duruşma 9 Ocak'ta görülecek.

'Olayın geçmişi'

MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının sonunda hakem Halil Umut Meler'e yumruklu saldırıda bulunan eski MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca gözaltına alınmış, savcılık ifadesinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Ardından Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianame kapsamında Koca hakkında "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle spor alanında kemik kırığı oluşturacak şekilde kasten yaralama" suçundan 3 yıl 4 aydan 10 yıl 1 ay 15 güne, "tehdit" suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapis, "Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanuna aykırılık" suçundan ise 3 aydan 1 yıla kadar hapis veya adli para cezası talep edilmişti. - ANKARA

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Faruk Koca, Hakem Halil Umut Meler'e saldırıdan sonra tahliye edildi - Son Dakika


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