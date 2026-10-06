Fethiye'de 29 düzensiz göçmenin yakalandığı teknede 5 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Fethiye'de 29 düzensiz göçmenin yakalandığı teknede 5 şüpheli tutuklandı

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Fethiye\'de 29 düzensiz göçmenin yakalandığı teknede 5 şüpheli tutuklandı
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Fethiye'de Sahil Güvenlik botlarının durdurduğu özel teknede 29 düzensiz göçmen ve 5 göçmen kaçakçılığı şüphelisi yakalandı. Mahkemeye çıkarılan 5 şüphelinin tamamı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Fethiye'de Sahil Güvenlik ekiplerince düzenlenen operasyonda 29 düzensiz göçmen ile 5 göçmen kaçakçılığı şüphelisi yakalandı. Adliyeye sevk edilen 5 şüphelinin tamamı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Fethiye'de görev yapan Sahil Güvenlik Mobil Kıyı Gözetleme Aracı tarafından özel bir tekne içerisinde düzensiz göçmen grubunun bulunduğu tespit edildi. İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Botları sevk edildi. Ekipler tarafından durdurulan özel teknede, beraberlerinde 5 çocuk bulunan 29 düzensiz göçmen ile 5 göçmen kaçakçılığı şüphelisi yakalandı. Düzensiz göçmenler işlemleri için ilgili birimlere teslim edilirken, göçmen kaçakçılığı şüphelisi 5 kişi adli makamlara sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 5 şüphelinin tamamı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA
Sahil Güvenlik3. SayfaFethiyeGöçmenGüncelSuçSon Dakika

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SON DAKİKA: Fethiye'de 29 düzensiz göçmenin yakalandığı teknede 5 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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