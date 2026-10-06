Fethiye\'de 29 düzensiz göçmenin yakalandığı teknede 5 şüpheli tutuklandı

Fethiye'de Sahil Güvenlik ekiplerince düzenlenen operasyonda 29 düzensiz göçmen ile 5 göçmen kaçakçılığı şüphelisi yakalandı. Adliyeye sevk edilen 5 şüphelinin tamamı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Fethiye'de görev yapan Sahil Güvenlik Mobil Kıyı Gözetleme Aracı tarafından özel bir tekne içerisinde düzensiz göçmen grubunun bulunduğu tespit edildi. İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Botları sevk edildi. Ekipler tarafından durdurulan özel teknede, beraberlerinde 5 çocuk bulunan 29 düzensiz göçmen ile 5 göçmen kaçakçılığı şüphelisi yakalandı. Düzensiz göçmenler işlemleri için ilgili birimlere teslim edilirken, göçmen kaçakçılığı şüphelisi 5 kişi adli makamlara sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 5 şüphelinin tamamı tutuklanarak cezaevine gönderildi.