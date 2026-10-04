Fethiye'de düzensiz göç operasyonunda 35 göçmen yakalandı, 2 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Fethiye'de düzensiz göç operasyonunda 35 göçmen yakalandı, 2 şüpheli gözaltına alındı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Fethiye\'de düzensiz göç operasyonunda 35 göçmen yakalandı, 2 şüpheli gözaltına alındı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fethiye Göcek'te Sahil Güvenlik ekiplerince düzenlenen operasyonda 35 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı yaptıkları değerlendirilen 2 şüpheli gözaltına alınırken, göçmenler işlemlerinin ardından ilgili birimlere teslim edildi.

Fethiye'de Sahil Güvenlik ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda 35 düzensiz göçmen yakalanırken, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

Fethiye'de düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışma sonucu Göcek mahallesinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu bölge tespit edildi. Ekipler tarafından düzenlenen operasyonda 35 düzensiz göçmen yakalandı. Olayla bağlantılı oldukları ve göçmen kaçakçılığı yaptıkları değerlendirilen 2 şüpheli de gözaltına alındı. Yakalanan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından ilgili birimlere teslim edilirken, gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA
Göçmen KaçakçılığıSahil GüvenlikSahil Güvenlik3. SayfaFethiyeGüncelGöçmenSuçSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Araç sahiplerine güzel haber Akaryakıta dev indirim geliyor Araç sahiplerine güzel haber! Akaryakıta dev indirim geliyor
Almanlara Türkiye yanıtı Tek cümleyle noktayı koydu Almanlara Türkiye yanıtı! Tek cümleyle noktayı koydu
Kocası eve kamera taktı İzlediği görüntü karşısında donup kaldı Kocası eve kamera taktı! İzlediği görüntü karşısında donup kaldı
Bursa’da kan donduran cinayet Sevgilisiyle ormana gitti, tek başına döndü Bursa'da kan donduran cinayet! Sevgilisiyle ormana gitti, tek başına döndü
Bankalar muslukları açtı 125 bin TL faizsiz para Bankalar muslukları açtı! 125 bin TL faizsiz para
Montella’nın bileti kesilirse alacağı tazminat belli oldu Montella'nın bileti kesilirse alacağı tazminat belli oldu
18:09
Sürücüler dikkat Motorinde dev indirim bekleniyor
Sürücüler dikkat! Motorinde dev indirim bekleniyor
18:05
A Milli Takım’da sakatlık İdmanı yarıda bıraktı
A Milli Takım'da sakatlık! İdmanı yarıda bıraktı
17:37
Mert Hakan Yandaş’ın aylar süren hasreti bitti
Mert Hakan Yandaş'ın aylar süren hasreti bitti
17:37
Fanatik Yahudilerden küstah provokasyon Camiyi basıp dans ettiler
Fanatik Yahudilerden küstah provokasyon! Camiyi basıp dans ettiler
17:31
Kırıkkale’de sürücü yolcuyla yer değiştirdi, 240 bin lira ceza kesildi
Kırıkkale'de sürücü yolcuyla yer değiştirdi, 240 bin lira ceza kesildi
16:36
Deprem sırasında yamaçtan kopan kaya kütlesi paniğe neden oldu
Deprem sırasında yamaçtan kopan kaya kütlesi paniğe neden oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.10.2026 18:21:24. #7.13#
SON DAKİKA: Fethiye'de düzensiz göç operasyonunda 35 göçmen yakalandı, 2 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei