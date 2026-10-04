Fethiye\'de düzensiz göç operasyonunda 35 göçmen yakalandı, 2 şüpheli gözaltına alındı

Fethiye'de Sahil Güvenlik ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda 35 düzensiz göçmen yakalanırken, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

Fethiye'de düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışma sonucu Göcek mahallesinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu bölge tespit edildi. Ekipler tarafından düzenlenen operasyonda 35 düzensiz göçmen yakalandı. Olayla bağlantılı oldukları ve göçmen kaçakçılığı yaptıkları değerlendirilen 2 şüpheli de gözaltına alındı. Yakalanan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından ilgili birimlere teslim edilirken, gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.