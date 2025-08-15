Fethiye\'de Orman Yangını

Muğla'nın Fethiye ilçesinde denize yakın koyda çıkan orman yangınına ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor.

