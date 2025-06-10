Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 2 kişi bulunan tekne Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı.
Fethiye açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içerisinde 2 kişi bulunan yelkenli tekne, KIYEM-6 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botumuzca yedeklenerek Bodrum'a emniyetle yanaştırıldı. - MUĞLA
Son Dakika › 3.Sayfa › Fethiye'de sürüklenen tekne kurtarıldı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?