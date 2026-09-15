Fethiye Göcek'te motosiklet ile otomobil çarpıştı, sürücü hayatını kaybetti

Fethiye'nin Göcek Mahallesi'nde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Mustafa Engin Özdal (41) idaresindeki 48 AZJ 815 plakalı motosiklet, N.A.'nın (54) kullandığı 48 AAG 372 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Mustafa Engin Özdal ile motosiklette yolcu olarak bulunan P. Ö. (36) yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan yaralılardan motosiklet sürücüsü Mustafa Engin Özdal, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kazada yaralanan P. Ö'nün tedavisinin sürdüğü öğrenildi.