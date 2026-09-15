Fethiye Göcek'te motosiklet ile otomobil çarpıştı, sürücü hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Fethiye Göcek'te motosiklet ile otomobil çarpıştı, sürücü hayatını kaybetti

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fethiye'nin Göcek Mahallesi'nde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan motosiklet sürücüsü tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı, yaralının tedavisi sürüyor.

Fethiye'nin Göcek Mahallesi'nde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Mustafa Engin Özdal (41) idaresindeki 48 AZJ 815 plakalı motosiklet, N.A.'nın (54) kullandığı 48 AAG 372 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Mustafa Engin Özdal ile motosiklette yolcu olarak bulunan P. Ö. (36) yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan yaralılardan motosiklet sürücüsü Mustafa Engin Özdal, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kazada yaralanan P. Ö'nün tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İHA

Motosiklet, Acil Durum, 3. Sayfa, Fethiye, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Fethiye Göcek'te motosiklet ile otomobil çarpıştı, sürücü hayatını kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ters şeride giren alkollü tır sürücüsü dehşet saçtı 2 ölü, 1 yaralı Ters şeride giren alkollü tır sürücüsü dehşet saçtı! 2 ölü, 1 yaralı
5 yıl boyunca ağrı kesici kullandı, böbreklerini kaybetti Hayatını eşinin bağışladığı böbrek kurtardı 5 yıl boyunca ağrı kesici kullandı, böbreklerini kaybetti! Hayatını eşinin bağışladığı böbrek kurtardı
Faili meçhuller güncel teknolojiyle mercek altında İşte aydınlatılan dosya sayısı Faili meçhuller güncel teknolojiyle mercek altında! İşte aydınlatılan dosya sayısı
Araç sahipleri dikkat Bagajınızda bunlar yoksa cezası var Araç sahipleri dikkat! Bagajınızda bunlar yoksa cezası var
Limanı ayağa kaldıran baskın Plastik atıklardan 3,9 ton kokain çıktı Limanı ayağa kaldıran baskın! Plastik atıklardan 3,9 ton kokain çıktı
Bilal Erdoğan’dan Diyarbakır’da ’Terörsüz Türkiye’ mesajı: Herkesin elini taşın altına koyması lazım Bilal Erdoğan'dan Diyarbakır'da 'Terörsüz Türkiye' mesajı: Herkesin elini taşın altına koyması lazım

14:39
Sevdiğim Sensin dizisinin senaristine tepki var: Kendine gel
Sevdiğim Sensin dizisinin senaristine tepki var: Kendine gel
14:10
İstanbul’da döviz bürosu savaş alanına döndü: 2 ölü, 2 yaralı
İstanbul'da döviz bürosu savaş alanına döndü: 2 ölü, 2 yaralı
14:10
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin tarihi belli oldu
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin tarihi belli oldu
14:00
Tarlada 6 lira, makbuzda 28 lira Fiyat oyununun belgesi savcılık soruşturmasında çıktı
Tarlada 6 lira, makbuzda 28 lira! Fiyat oyununun belgesi savcılık soruşturmasında çıktı
13:27
Uçak kalktı geliyor İşte Trabzonspor’un yeni hocası
Uçak kalktı geliyor! İşte Trabzonspor'un yeni hocası
13:25
Daha 17 yaşındaydı Eve gelen ailesi korkunç manzarayla karşılaştı
Daha 17 yaşındaydı! Eve gelen ailesi korkunç manzarayla karşılaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.09.2026 14:52:40. #7.12#
SON DAKİKA: Fethiye Göcek'te motosiklet ile otomobil çarpıştı, sürücü hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement