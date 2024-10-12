FETÖ Mensubu Çift Ankara'da Yakalandı - Son Dakika
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FETÖ Mensubu Çift Ankara'da Yakalandı

Aranan FETÖ mensubu çift, Ankara'da düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

12.10.2024 17:16
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Haklarında uzun zamandır arama kararı bulunan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensubu çift, Ankara'da yakalanarak gözaltına alındı. Çiftin yakalanmamak için dubleks daireden dönüştürülmüş ve birden fazla çıkışı olan kayıt dışı bir evde barındıkları öğrenildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 'FETÖ/PDY'ye üye olmak ve yöneticilik yapmak' suçundan aranan karı koca Ö.K. ile S.K.'nin izini tespit etti. Operasyon için harekete geçen ekipler, Altındağ'daki bir adrese düzenledikleri operasyonda Ö.K. ile karısı S.K.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Yakalanan çiftin örgütte yönetici pozisyonda oldukları, şebekenin dijital haberleşme programı 'ByLock' kullanıcısı oldukları ve bu programa ait çok sayıda hesaplarının bulunduğu öğrenildi.

Örgüte eleman kazandırmak için faaliyetlerde bulundukları ortaya çıktı

Gözaltına alınan Ö.K.'nin Kırıkkale Üniversitesinde akademisyenlik yaptığı sırada ihraç edildiği, görevdeyken öğretim üyelerinden ve diğer akademisyenlerden sorumlu olduğu için örgüte elaman kazandırdığı, kritik görevlerde faaliyet yürüttüğü ve 'Erkan' kod adını kullandığı ortaya çıktı.

Ö.K.'nin eşi S.K.'nin ise örgüt adına 'Kırıkkale il ablası' sıfatıyla faaliyetlerde bulunduğu, örgütle bağlantılı şirketlerde çalıştığı ve eşi gibi mensubu olduğu yapıya eleman kazandırdığı öğrenildi. Öte yandan çiftin, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan şahısların ifadelerinde çoğu kez isimlerinin geçtiği belirtildi.

Yakalanmamak için kayıt dışı evde barınmışlar

Çiftin polis takibine takılmamak ve yakalanmamak için kılık değiştirdikleri aktarılırken, dubleks daireden dönüştürülmüş ve birden fazla çıkışı olan kayıt dışı bir evde barındıkları öğrenildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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