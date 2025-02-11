FETÖ Soruşturması: 4 Şüpheli Gözaltında

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca Ankara merkezli 2 ilde yürütülen FETÖ/PDY soruşturmaları çerçevesinde 4 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Askeri Liselere Giriş Sınavında usulsüzlük yaptığı ve sınav sorularını verdiği ya da aldığı tespit edilen 2 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ayrıca 2015 Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokulu (JAMYO) mülakatlarında örgüt üyelerinin avantaj sağlaması için aday numaralarının kodlanması sürecinde rol aldığı belirlenen ve 'mahrem asker imamı' olduğu tespit edilen 1 şüpheli, Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde sözleşmeli inşaat mühendisi olarak görev yapan ve askeri okul sınavlarına hazırlanan öğrencileri örgüt adına takip ettiği tespit edilen 1 şüpheli olmak üzere toplamda 4 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin şüphelilerin yakalanması ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edilmesine yönelik çalışmalarının devam ettiği belirtildi. - ANKARA