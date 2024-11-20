Filistin'den İsrail'e Misilleme

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Filistin merkezli İslami Cihat Hareketi'nin askeri kanadı El Kudüs Tugayları, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki bir grup İsrail askerinin havan topu saldırısı ile vurulduğunu açıkladı.

Orta Doğu'da sivillere yönelik katliamlarını sürdüren İsrail'e, Filistin merkezli İslami Cihat Hareketi'nden misilleme geldi. Hareketin askeri kanadı El Kudüs Tugayları'ndan yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Cuhr ed-Dik bölgesinde bulunan bir grup İsrail askerinin havan topu saldırısı ile vurulduğu bildirildi. İsrail'den saldırıya ilişkin açıklama yapılmadı. El Kudüs Tugayları, daha önce de Gazze'nin farklı kesimlerinde İsrail askerlerinin hedef alındığını duyurmuştu. - GAZZE