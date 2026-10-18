Filistin Özgürlük Nöbeti Platformu, Sarıyer\'de İsrail vatandaşı kadını protesto etti

İstanbul Sarıyer'de Filistin Özgürlük Nöbeti Platformu üyeleri, bir AVM'de İsrail vatandaşını proteste etti. Yaşananların ardından AVM boşaltıldı.

Filistin Özgürlük Nöbeti Platformu üyeleri, Sarıyer'de bulunan İstinyePark AVM'de akşam saatlerinde İsrail vatandaşı bir kadını protesto etti. Yaklaşık 20-25 kişilik grup, kadını alışveriş yaparken protesto etti. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Yaşanan gerginliğin ardından AVM boşaltılarak, kadın güvenlik görevlileri eşliğinde AVM'den çıkarıldı.

Öte yandan, platform üyelerinin 2 gün önce kadın hakkında savcılığa şikayette bulundukları öğrenildi.