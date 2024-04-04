Filistinliler, çocuklara yönelik katliamların durdurulması için oturma eylemi düzenledi

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İsrail'in işgali altındaki Batı Şeria bölgesindeki El Halil kentinde Filistin Çocuk Günü için bir araya gelen Filistinliler, çocuklara yönelik katliamların durdurulması çağrısı yaparak oturma eylemi düzenledi.

İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinliler, Filistin Çocuk Günü için bir araya geldi. El Halil kentinde oturma eylemi düzenleyen Filistinli aktivistler ve çocuklar uluslararası kuruluşların çocuklara yönelik katliamlarını durdurmasını talep etti. Eylemde İsrail saldırılarında hayatını kaybeden Filistinli çocukların resimlerini taşıyan göstericiler, İsrail'in işlediği suçlardan sorumlu tutulması çağrısında bulundu. Çocukların hayatını kaybedenler için şarkı söylediği eylemde, savaşa son verilmesi çağrısı yapıldı.

Uluslararası Çocuk Savunma Örgütü'nden Magdoline Al-Amsi eylemde yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nde yaklaşık 900 bin çocuğun zorla yerinden edildiğini, Gazze'nin kuzeyinde ise ilaç yetersizliği ile açlık nedeniyle 31 çocuğun öldüğünü ve 19 bin çocuğun da aile üyelerini kaybetmesi nedeniyle bakım görmediğini söyledi.

"Dünya Filistinli çocukların arkasında durmalıdır"

İnsan hakları aktivisti Hisham Al-Sharbati ise açıklamasında, "İsrail çocuklarla ilgili tüm anlaşmaları görmezden geliyor. Filistinli çocukları nedensiz öldürüyor. Çocuklarla ve onların haklarıyla ilgili anlaşmalara uymuyor" dedi. Dünya ülkelerine çağrı yapan Al-Sharbati, "Dünya ülkelerini Filistinli çocuklara karşı yükümlülüklerini yerine getirmeye çağırıyoruz. Dünya Filistinli çocukların arkasında durmalıdır. Filistinli çocukların da dünyanın geri kalanı gibi hakları vardır ve tüm dünyanın onları koruması gerekmektedir" ifadelerini kullandı.

Filistinlilerin Gazze'de katledilen çocukların gölgesinde Çocuk Günü'nü kutladığını belirten İnsan Hakları Bağımsız Komisyonu'ndan (ICHR) Bilal Al-Mallah, Gazze Şeridi'nde hayatını kaybedenlerin üçte ikisinin çocuk olduğunu vurguladı. Al-Mallah, "Savunmasız bir grup olan çocukların sorunlarına ışık tutmalı ve İsrail işgalinin Batı Şeria, Gazze ve Kudüs'teki Filistinli çocuklara yönelik yürüttüğü aç bırakma ve istismarın önüne geçmeliyiz" şeklinde konuştu.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik 7 Ekim tarihinden bu yana 14 bin 350'si çocuk 33 bin 37 Filistinli hayatını kaybederken, 75 bin 668 Filistinli yaralandı. İşgal altındaki Batı Şeria'da 117'si çocuk, 455 Filistinli yaşamını yitirdi ve 724 çocuk yaralandı. Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 710'u çocuk, bin 620 Filistinli evlerinin yıkılması nedeniyle yerlerinden edildi. Batı Şeria'da saldırıların başladığı tarihten bu yana 500 çocuk, geçtiğimiz yıl ise toplam bin 85 çocuk tutuklandı. - EL HALİL