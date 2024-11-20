Samsun'un Alaçam ilçesinde 3 yıl 4 ay hapis cezası bulunan kadın yakalandı.
Alaçam İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmada, "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçu nedeniyle 3 yıl 4 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü A. Y. (55) isimli kadın, Alparslan Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alındı. - SAMSUN
Son Dakika › 3.Sayfa › Firari Kadın Hükümlü Samsun'da Yakalandı - Son Dakika
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