Fırında unutulan yemek az daha evi yakıyordu - Son Dakika
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Fırında unutulan yemek az daha evi yakıyordu

Fırında unutulan yemek az daha evi yakıyordu

Elazığ'ın Aksaray Mahallesi'nde bulunan üç katlı bir apartmanda, evde fırına koyulan yemek unutulunca yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangını büyümeden söndürdü. Ev sahipleri yangın esnasında evde değildi.

14.05.2024 15:43
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Elazığ'da bir evde fırında unutulan yemek yangına sebep oldu. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü.

Olay, Aksaray Mahallesi Şehit Albay Ruşen Sağmanlı Caddesi üzerinde İğdeli Sokak'ta bulunan üç katlı bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, apartmanın giriş katındaki ev sahipleri, evde fırına koydukları yemeği unutunca yangın çıktı. Evin mutfağından dumanların yükseldiğini gören komşuları ve mahalle sakinleri, durumu itfaiyeye bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını büyümeden söndürdü. Aynı zamanda sağlık ve polis ekipleri de olay yerine sevk edildi.

Ev sahiplerinin yemeği fırına koyduktan sonra hastaneye gittikleri ve evde yangın esnasında kimsenin olmadığı öğrenildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

İtfaiye, Aksaray, Elazığ, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Fırında unutulan yemek az daha evi yakıyordu - Son Dakika

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