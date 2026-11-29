Fırtına Çanakkale'de 157 yıllık Kurşunlu Camii'nin avlusundaki ağacı devirdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çanakkale'de etkili olan fırtınada 157 yıllık Kurşunlu Camii'nin avlusundaki ağaç devrildi. Kentte rüzgarın şiddeti yer yer saatte 75-90 kilometreye ulaşırken avluda insan bulunmadığı için can kaybı olmadı, tente kullanılmaz hale geldi.
Çanakkale'de etkili olan fırtına nedeniyle 157 yıllık tarihi Kurşunlu Camii'nin avlusundaki ağaç devrildi.
Çanakkale için Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, yer yer rüzgarın şiddeti saatte 75-90 kilometreye ulaşıyor. Kentte etkili olan fırtına nedeniyle 1867 yılında yaptırılan tarihi Kurşunlu Camii'nin avlusundaki ağaç devrildi. Cami çevresinde insan bulunmaması nedeniyle can kaybı olmazken avluda bulunan tente kullanılmaz hale geldi.
Kaynak: İHA
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