Çanakkale'de etkili olan fırtına nedeniyle 157 yıllık tarihi Kurşunlu Camii'nin avlusundaki ağaç devrildi.

Çanakkale için Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, yer yer rüzgarın şiddeti saatte 75-90 kilometreye ulaşıyor. Kentte etkili olan fırtına nedeniyle 1867 yılında yaptırılan tarihi Kurşunlu Camii'nin avlusundaki ağaç devrildi. Cami çevresinde insan bulunmaması nedeniyle can kaybı olmazken avluda bulunan tente kullanılmaz hale geldi.