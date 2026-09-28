Fon soruşturmasında Özata Denizcilik YK üyeleri Ataseven ve Somay gözaltına alındı

Fon soruşturmasında Özata Denizcilik YK üyeleri Ataseven ve Somay gözaltına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Fon soruşturmasındaki 4. dalga operasyonda aranan Özata Denizcilik YK üyeleri Tuğba Hicran Ataseven ve Duygu Somay gözaltına alındı. Destek Faktoring YK Üyesi Orhan Aksüt aranırken, İskender Balcı'nın 26 Eylül'de Karadağ'a gittiği öğrenilirken, hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Fon soruşturması kapsamında başlatılan 4. dalga operasyonda aranan Özata Denizcilik Yönetim Kurulu üyeleri Tuğba Hicran Ataseven ve Duygu Somay (Ataseven) gözaltına alındı. Destek Faktoring Yönetim Kurulu Üyesi Orhan Aksüt aranırken, Özata Denizcilik Yönetim Kurulu üyesi İskender Balcı'nın 26 Eylül tarihinde Karadağ cihetine yurt dışına çıkış yaptığı öğrenildi. Şahıs hakkında yakalama kararı çıkartıldı.
Kaynak: İHA
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