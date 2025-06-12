Forklift Kazası: Özgür Çelik Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Forklift Kazası: Özgür Çelik Hayatını Kaybetti

Forklift Kazası: Özgür Çelik Hayatını Kaybetti
12.06.2025 06:48
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Bartın'da kauçuk fabrikasında çalışan Özgür Çelik, forklift kazası sonucu hayatını kaybetti.

Bartın'da 2 ay önce kauçuk fabrikasında işe başlayan 38 yaşımdaki özgür Çelik, forkliftten düşerek hayatını kaybetti.

Bartın Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir kauçuk fabrikasında bakım personeli olarak çalışan 38 yaşındaki Özgür Çelik, bakımını yaptığı forkliftten düşerek ağır yaralandı. Ağır yaralanan Çelik, kaldırıldığı Bartın Devlet Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Hayatını kaybeden Çelik'in bekar olduğu ve 2 ay önce kauçuk fabrikasında işe başladığı öğrenildi. - BARTIN

Kaynak: İHA

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