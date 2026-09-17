Frankfurt'ta havalimanı kaynaklı sıtma salgınında ölenlerin sayısı 3'e çıktı - Son Dakika
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Frankfurt'ta havalimanı kaynaklı sıtma salgınında ölenlerin sayısı 3'e çıktı

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Almanya'nın Frankfurt Havalimanı yakınlarındaki Schwanheim bölgesinde bir kişinin daha hayatını kaybetmesiyle temmuz ayından bu yana süren sıtma salgınında ölenlerin sayısı 3'e yükseldi. Sağlık Dairesi, havalimanı yakınlarında yaşayan veya çalışanlara sivrisineklerden korunmaları ve semptom görülmesi halinde tıbbi yardım almaları çağrısı yaptı.

Almanya'nın Frankfurt Havalimanı yakınlarındaki Schwanheim bölgesinde bir kişinin daha bugün hayatını kaybetmesiyle temmuz ayından bu yana süren sıtma salgınında ölenlerin sayısının 3'e yükseldiği bildirildi.

Almanya'nın Frankfurt Havalimanı'nda Temmuz ayında 6 kişinin enfekte olmasıyla başlayan sıtma salgınında can kaybı artmaya devam ediyor. Bu sabah ölümcül salgın uyarısı yapan Frankfurt Sağlık Dairesi'nden akşam saatlerine doğru yapılan açıklamada, bir kişinin daha sıtma nedeniyle öldüğü bildirildi.

Açıklamada, Frankfurt Havalimanı'na çok yakın konumda bulunan Schwanheim bölgesinde geçtiğimiz günlerde enfekte olan 2 kişiden birinin hayatını kaybettiği kaydedildi. Ölen kişi ile durumu hala takip edilen diğer hastanın sıtmanın yaygın olduğu bir bölgeye seyahat etmedikleri ve havalimanında çalışmadıkları belirtildi. Bu gelişmeyle birlikte Frankfurt'taki sıtma salgını sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi.

"Korunun ve tıbbi yardım alın" çağrısı

Frankfurt Havalimanı ve enfekte olmuş hastaların yaşadığı bölgelere sivrisinek kapanları yerleştiren Sağlık Dairesi, kent sakinlere sivrisineklerden korunmaları çağrısı yaptı. Daire, "Kovucu maddeler ve vücudu kapatan kıyafetlerle sivrisinek koruması öneriyoruz. Havalimanı yakınlarında yaşayan veya çalışan vatandaşlardan herhangi bir semptom yaşamaları halinde tıbbi yardım almalarını istiyoruz" açıklamasında bulundu.

Sağlık Dairesi, vatandaşlar için bir yardım hattının kurulduğunu da duyurdu. Daire, kentteki hastanelerden de havalimanı kaynaklı sıtma salgınını göz önünde bulundurmalarını ve buna göre tedbirlerini almalarını istedi.

"Salgın, tropikal bölgeden kalkan uçakla taşınan sivrisinekler nedeniyle yaşandı"

Frankfurt Havalimanında ve çevresinde salgına dönüşen sıtma, sivrisinekler tarafından bulaştırılan ve yaşamı tehdit eden bir hastalık olarak tanımlanıyor. Tropikal bir hastalık olan sıtma için erken teşhis ve tedavi gerekiyor.

Sıtmanın en çok bilinen belirtileri ise ateş, titreme, baş ağrısı, uzuvlarda ağrı ve mide-bağırsak sorunları. Her sıtma türü ölümcül olmasa da bazıları erken teşhis konulmadığı ve tedavi olunmadığı durumda ölümcül olabiliyor. Hastalık insandan insana bulaşmıyor, bulaşma için enfekte bir sivrisineğin ısırığı gerekiyor.

Hastalık endemik bir bölge içinde yayılmak yerine sivrisinekler aracılılığıyla başka ülkelere bulaştığında, bu durum "havaalanı sıtması" olarak adlandırılıyor. Uzmanlar, Frankfurt Havaalanında ortaya çıkan sıtma salgınını da bu kapsamda değerlendiriyor. Uzmanlar, 3 kişinin ölümüne neden olan salgının, sivrisineklerin tropikal bölgeden kalkan uçakla Frankfurt'a taşınmış olması nedeniyle yaşandığını düşünüyor.

Kaynak: İHA
Frankfurt HavalimanıFrankfurt3. SayfaAlmanyaSon Dakika

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