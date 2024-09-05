50 yıllık eşi ağır sapık çıkan kadın şokta! Yıllarca karısına ilaç verip tecavüz ettirmiş - Son Dakika
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50 yıllık eşi ağır sapık çıkan kadın şokta! Yıllarca karısına ilaç verip tecavüz ettirmiş

50 yıllık eşi ağır sapık çıkan kadın şokta! Yıllarca karısına ilaç verip tecavüz ettirmiş

Fransa'da 71 yaşındaki Dominique Pelicot'un yabancı erkekleri evine davet ederek ilaç verdiği eşine tecavüz ettirdiği ortaya çıktı. Kimlikleri tespit edilen 50 şahıs ve Pelicot'un, 20 yıla kadar hapis cezası alması bekleniyor.

05.09.2024 16:58
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Fransa'da akıllara durgunluk veren bir cinsel saldırı skandalı ortaya çıktı. 71 yaşındaki Dominique Pelicot'un onlarca erkeği evine davet ederek ilaç verdiği eşine tecavüz ettirdiği belirlendi. Ağır doz ilaçlar altında başına gelenlerden habersiz kadın polisin dikkatiyle olayın ortaya çıkmasının ardından "Dünyam yıkıldı. 50 yıl boyunca inşa ettiğim her şey yıkılıyor" dedi.

BİLGİSAYARINDA O ANLARA AİT KAYITLAR BULUNDU

Fransa Polisinin ortaya çıkardığı olayda, Gisele Pelicot adlı 72 yaşındaki kadın, yıllarca ağır dozda uyku ilacı etkisi altındayken onlarca erkeğin tecavüzüne uğradı. Pelicot'un 71 yaşındaki eşi Dominique Pelicot, 2011-2020 yılları arasında en az 50 farklı erkeği eve davet ederek baygın haldeki eşine cinsel saldırıda bulunmalarına yol açtı. Bilgisayarında o anlara ait 3 bin 800'den fazla fotoğraf ve video bulunan Pelicot ile diğer zanlıların yargılanma süreci 2 Eylül'de başladı. Davanın Aralık ayına kadar sürmesi beklenirken tecavüz suçlamasıyla yargılanan şahısların 20 yıla kadar hapis cezası alması bekleniyor.

YAŞLI KADIN İLK KEZ İFADE VERDİ: DÜNYAM YIKILDI

Bugün Avignon şehrinde yapılan duruşmada ilk kez ifade veren Gisele Pelicot, polisin olayı ortaya çıkararak "hayatını kurtardığını" söyledi. Kasım 2020'de söz konusu videoları izlediği ilk anları anlatan Pelicot, "Dünyam yıkıldı. 50 yıl boyunca inşa ettiğim her şey yıkılıyor" dedi.

Duruşmanın yapıldığı mahkeme salonu özel olarak büyütüldü. Beş yargıçtan oluşan ceza mahkemesinin başkanı 31 ciltlik bir dosya sundu. Bu dosya kapsamında, araştırmacıların bulduğu fotoğraf ve videolara göre tespit edilen 72 kişiden 51'i, 4 ay boyunca yargılanacak.

KADINLARIN FOTOĞRAFINI ÇEKERKEN YAKALANDI

Dominique Pelicot, 2020'de ilk kez bir güvenlik görevlisi tarafından bir süper markette kadınların eteğinin altından gizlice fotoğraflarını çekerken yakalanmıştı. Olayın ardından polis, Pelicot'un telefon ve bilgisayarında inceleme yapmış, eşine ait görüntüleri bulmuştu. İlaç etkisi altında olduğu için uğradığı cinsel saldırıların farkında olmayan Gisele Pelicot, polis tarafından bilgilendirilmesinin ardından eşini terk etmişti. Daha sonra yapılan incelemede Pelicot'un erkekleri bir web sitesi üzerinden eşi ile yaşadığı eve davet ettiği ortaya çıkmıştı. Fransız basınında yer alan haberlere göre Pelicot eve gelen şahıslara yüksek sesle konuşmamaları, kıyafetlerini mutfakta çıkarmaları, parfüm kullanmamaları gibi uymaları gereken belli kurallar koymuştu. Polis yaklaşık 2 yıl süren araştırmalar sonucunda 72 şüpheliden yaşları 22 ile 70 arasında değişen 50 kişinin kimliğini tespit edebilmişti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa 50 yıllık eşi ağır sapık çıkan kadın şokta! Yıllarca karısına ilaç verip tecavüz ettirmiş - Son Dakika

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