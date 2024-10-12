Eşi ve 4 çocuğunu öldürdükten sonra intihar etti - Son Dakika
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Eşi ve 4 çocuğunu öldürdükten sonra intihar etti

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Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde berberlik yapan Ahmet Demir, eşi ve 4 çocuğunu silahla vurarak öldürdükten sonra intihar etti. Olayda çok sayıda polis ve sağlık ekibi müdahale etti.

12.10.2024 13:23  Güncelleme: 13:50
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Gaziantep'te psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Ahmet Demir, eşi Emine Demir ile 4 çocuğunu silahla öldürdü. Demir cinayetlerin ardından aynı silahla intihar etti.

MAHALLELİ SOKAĞA DÖKÜLDÜ

Olay, Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Güzelvadi Mahallesi 43 Sokak No: 1'de meydana geldi. İddiaya göre, mahallede berberlik yapan Ahmet Demir, eşi Emine Demir ve 4 çocuğunu silahla öldürdükten sonra aynı silahla intihar etti. Olayın neden yaşandığı henüz bilinmezken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Mahallede yaşayanların ise sokağa döküldüğü görüldü.

Gaziantep'te aile katliamı: Eşi ve 4 çocuğunu öldürdükten sonra intihar etti

Katil Ahmet Demir tarafından katledilen aile şöyle;

  • 30 yaşındaki Anne Emine Demir
  • 11 yaşındaki Medine Demir
  • 6 yaşındaki Edanur Demir
  • 5 yaşındaki Azra Demir
  • 4 yaşındaki Yusuf Eymen Demir
Eşi ve 4 çocuğunu öldürdükten sonra intihar etti
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Eşi ve 4 çocuğunu öldürdükten sonra intihar etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (24)

  • mehmet ilgin:
    Milletin geçim sıkıntısı var belediyeler bakanlıklar bu yardımları kime dağıtıyor Allah aşkına gözünüzü açın görün şu insanları 206 36 Yanıtla
  • Biyo Art:
    Geçim sıkıntısı geçin bunları. Herkesin geçim sıkıntısı olmuştur olacaktır da. Mesele maneviyat. Dişmqnlık ettiğiniz dini eğitime dönüp dolaşıp geleceksiniz. İslam ve Allah korkusu olmazsa bir insanı zaptetmel çok zor herkesin başına bir polis dikemeyeceğinize göre ? 136 92 Yanıtla
  • ozcan ozmercan:
    Sosyal patlamaya doğru gidiyoruz, Allah sonumuzu hayr eylesin. 141 4 Yanıtla
  • Aa se:
    Geçim sıkıntısı değil bu! İmansızlık hastalığı. Sen mi yarattın da ölünce aç kalacaklar. Cehennem zebanisi. Onlar kurtuldu. Cennette mutlu mesut yaşayacaklar 70 52 Yanıtla
  • kuzeyli baba:
    Millet yaşamaktan bıktı devletin bu duruma el atmalı lazım 69 17 Yanıtla
  • Ferit Sever:
    suriyeliler bizden rahat yasiyor mahvettiler ulkenin demografik yapisini her yerde yokluk iyice fakirlestik :( 67 11 Yanıtla
  • yılmaz teknal:
    Vatandaş Allah a emanet yaşıyor...Çok üzücü... 57 5 Yanıtla
  • Mehmet Aydın:
    Vatandaşın derdini unutan zalim idarecileri sen kahreyle Allahım 56 4 Yanıtla
  • Onur Erdoğan:
    Cocukların yaşlarına bak 6-5-4 yazık günah 41 0 Yanıtla
  • Halit kamil Göker:
    aldatma tv seyrede seyrede bu hale gelindi 26 6 Yanıtla
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