 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Bebeğini öldüresiye döven babaya 10 yıl hapis cezası - Son Dakika
Üye Girişi

Bebeğini öldüresiye döven babaya 10 yıl hapis cezası

Gaziantep'te 2 aylık bebeğini öldüresiye darp ederek ağır yaraladığı gerekçesiyle yargılanan Yunus Göç, 10 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.

07.12.2023 - 17:39,  Güncelleme: 18:56
Abone Ol

Gaziantep'te 2 aylık bebeğini öldüresiye darp ederek ağır yaraladığı gerekçesiyle yargılanan Yunus Göç'ün son duruşmasında karar çıktı. Davada tutuklu sanık Yunus Göç'ün tutukluluk halinin devamına karar verilerek, 10 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Gaziantep'in Şahinbey ilçesine bağlı Kahvelipınar Mahallesi'nde yaşayan Yunus Göç'ün 2 aylık evladını öldüresiye dövdüğü anların görüntüsü ortaya çıkmıştı. Görüntülerin ardından gözaltına alınan cani baba Göç, çıkarıldığı mahkemece "nitelikli öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklanmıştı. Beyin kanaması geçiren Cihan bebek hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilirken baba Göç hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Gaziantep'te 2 Aylık Bebeğini Döven Baba 10 Yıl 10 Ay Hapis Cezasına Çarptırıldı

10 YIL 10 AY HAPİS CEZASI

Gaziantep'te, 2 aylık bebeği Cihan Göç'ü öldüresiye darp ederek ağır yaraladığı iddiasıyla 'nitelikli öldürmeye teşebbüs' suçundan 20 yıla kadar hapis cezası talep edilen baba Yunus Göç'ün yargılanmasına devam edildi. Baba Yunus Göç, Gaziantep 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasına SEGBİS'le bağlandı. Duruşmada, 2 aylık Cihan bebeğin aile avukatı Esra Kantar Arıkan, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü avukatları ile sanık avukatı hazır bulundu.

Duruşmada söz alan hayatını kaybeden Cihan Göç Bebeğin avukatı Esra Kantar ise sanığın en üst halden cezalandırılmasını herhangi bir takdiri indirimin uygulanmamasını talep ettiği duruşmada Gaziantep 1. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti sanık Yunus Göç'e 10 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kısa bir aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti Cihan Göç'ün 1 yaşını doldurmamış olmasından dinlenmesine gerek olmadığına, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek 10 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Gaziantep'te 2 Aylık Bebeğini Döven Baba 10 Yıl 10 Ay Hapis Cezasına Çarptırıldı

NE OLMUŞTU?

Gaziantep'in Şahinbey ilçesine bağlı Kahvelipınar Mahallesi'nde yaşayan Yunus Göç'ün 2 aylık evladını öldüresiye dövdüğü anların görüntüsü ortaya çıkmıştı. Türkiye'de infiale neden olan görüntülerin ardından gözaltına alınan cani baba Göç, çıkarıldığı mahkemece "nitelikli öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklanmıştı. Beyin kanaması geçiren Cihan bebek hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilirken baba Göç hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı, Göç hakkında "nitelikli öldürmeye teşebbüs" suçundan 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırladı. Hazırlanan iddianame Gaziantep 1 Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

Gaziantep'te 2 Aylık Bebeğini Döven Baba 10 Yıl 10 Ay Hapis Cezasına Çarptırıldı

"BEBEK AĞLAMAYA DEVAM ETTİKÇE VURDU"

İddianamede, olay anına ilişkin detaylara da yer verildi. Anne Göç'ün eşine "Önce çocuğun ilacını vereyim sonra çay koyarım" demesinin ardından cep telefonunu kamerasını açarak bıraktığı iddianamede belirtilirken, "Çekilen görüntüler incelendiğinde şüphelinin mağdurun yerden alıp boynundan tuttuğu, mağdurun sırtına sert ve şiddetli bir şekilde 10 defa vurduğu, mağdur ağladığında boğazını sıkıp ağzını kapattığı, mağdur ağlamaya devam ettikçe yüzüne vurduğu, annenin odaya girdiğinde ise bebeği sıvazlıyormuş gibi davrandığı görülüyor" denildi.

Cihan bebeğin kafatası kemiklerinin tümüyle birleşmediği ve beyin gelişiminin hayati öneme sahip olduğunun herkesçe bilindiğine yer verilen iddianamede, sanığın eyleminin "beden ve ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı ve alt soya karşı kasten öldürmeye teşebbüs" suçunu oluşturduğu aktarıldı.

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Yunus Göç, Gaziantep, Bebek, Baba, Yargı, Aile İçi Şiddet, Suç, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bebeğini öldüresiye döven babaya 10 yıl hapis cezası - Son Dakika


18:53
Hamas 4 İsrail askerini etkisiz hale getirdi, 79 askeri aracı imha etti Hamas 4 İsrail askerini etkisiz hale getirdi, 79 askeri aracı imha etti
18:17
Danimarka'da kutsal kitaplara saldırıları yasaklayan yasa kabul edildi Danimarka'da kutsal kitaplara saldırıları yasaklayan yasa kabul edildi
18:01
Teklif yapılmış bile! Şenol Güneş, Azerbaycan Milli Takımı'ndan davet bekliyor Teklif yapılmış bile! Şenol Güneş, Azerbaycan Milli Takımı'ndan davet bekliyor
17:56
Ülkeyi karıştıran görüntü! Yunan bakanı 'Erdoğan'ın önünde nasıl eğilirsin?' diye tefe koyuyorlar Ülkeyi karıştıran görüntü! Yunan bakanı "Erdoğan'ın önünde nasıl eğilirsin?" diye tefe koyuyorlar
17:39
Bebeğini öldüresiye döven babaya 10 yıl hapis cezası Bebeğini öldüresiye döven babaya 10 yıl hapis cezası
17:31
Ümit Dikbayır, Akşener'e sitem etti: İYİ Parti'den adaleti, inancı, cesareti ihraç ettiler Ümit Dikbayır, Akşener'e sitem etti: İYİ Parti'den adaleti, inancı, cesareti ihraç ettiler
17:29
İstanbul Valiliği saat vererek uyardı: Gece saatlerinden itibaren kuvvetli sağanak yağış etkili olacak İstanbul Valiliği saat vererek uyardı: Gece saatlerinden itibaren kuvvetli sağanak yağış etkili olacak
17:27
İş bırakma eylemi yapan doktorlar için, 'Daha fazla ölüm getirir, tahriktir' diyen imam 1 yıl 8 ay hapis cezası İş bırakma eylemi yapan doktorlar için, "Daha fazla ölüm getirir, tahriktir" diyen imam 1 yıl 8 ay hapis cezası

Son Dakika
18:53 Hamas 4 İsrail askerini etkisiz hale getirdi, 79 askeri aracı imha etti
18:17 Danimarka'da kutsal kitaplara saldırıları yasaklayan yasa kabul edildi
18:01 Teklif yapılmış bile! Şenol Güneş, Azerbaycan Milli Takımı'ndan davet bekliyor
17:56 Ülkeyi karıştıran görüntü! Yunan bakanı "Erdoğan'ın önünde nasıl eğilirsin?" diye tefe koyuyorlar
17:39 Bebeğini öldüresiye döven babaya 10 yıl hapis cezası
17:29 İstanbul Valiliği saat vererek uyardı: Gece saatlerinden itibaren kuvvetli sağanak yağış etkili olacak
17:31 Ümit Dikbayır, Akşener'e sitem etti: İYİ Parti'den adaleti, inancı, cesareti ihraç ettiler
17:27 İş bırakma eylemi yapan doktorlar için, "Daha fazla ölüm getirir, tahriktir" diyen imam 1 yıl 8 ay hapis cezası
17:17 Sosyal medya fenomeni Gizem Bağdaçiçek gözaltına alındı
16:54 İmzalar atıldı! İşte Yunanistan'la ikili ilişkilerde yeni bir sayfa açacak bildirinin detayları
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.12.2023 20:10:10. #1.12#
SON DAKİKA: Bebeğini öldüresiye döven babaya 10 yıl hapis cezası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement