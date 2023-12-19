Gaziantep\'te gazeteci saldırısı davasında karar açıklandı

Gaziantep'te 4 yıl önce gazeteci Mahmut Özkılıç'a silahlı saldırı davasında yargılanan 6 sanıkla ilgili karar açıklandı. Davada yargılanan Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İbrahim Ay ile 2 sanığa "adam öldürmeye teşebbüse azmettirmek" suçundan 18 yıl, diğer 3 sanığa ise "adam öldürmeye teşebbüs" suçundan 12 yıl ile 15 yıl arasında değişen hapis cezaları verildi.

Gaziantep'te 4 yıl önce gazeteci Mahmut Özkılıç'a silahlı saldırı davasında 5 sanığa mahkumiyet kararının bozulması ile tutuklanan Gaziantep Gazeteciler Derneği Başkanı İbrahim Ay ve 5 sanığın yargılandığı davada karar duruşması görüldü.

Karar duruşmasına tüm sanıklar ile avukatları katıldı

4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar Sadık Onur Mert, Selçuk Yiğit, İrfan Güçyetmez, Yılmaz Duman, Mahmut Polat ile bu sanıkları azmettirdiği iddiasıyla hakkında dava açılan Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İbrahim Ay ve tarafların avukatları katıldı.

Tanıklar, sanıklar ve avukatlar dinlendi

İlk olarak tanıkların dinlendiği duruşmada daha sonrasında ise sanıklar ve taraf avukatları savunmalarını yaptı. Gazeteci Mahmut Özkılıç ise tüm sanıklardan davacı olduğunu söyledi. Sanık İbrahim Ay da gazeteci Mahmut Özkılıç'ın vurulmasıyla ilgili olayda suçsuz olduğunu ifade ederek tahliyesini talep etti.

Mahkeme heyeti kararını açıkladı

Daha sonrasında ise taraf avukatlarının son savunmaları alındı. Savunmaların ardından mahkeme heyeti karar arası verdi. Aranın ardından toplanan mahkeme heyeti 6 sanığın yargılandığı davada kararını açıkladı.

İbrahim Ay ile diğer sanıkların hepsine hapis cezası verildi

Mahkeme heyeti, Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İbrahim Ay, Mahmut Polat ve Sadık Onur Mert'e "adam öldürmeye teşebbüse azmettirmek" suçundan 18'er yıl, "adam öldürmeye teşebbüs suçundan" da Selçuk Yiğit'e 12 yıl, Yılmaz Duman'a 15 yıl ve İrfan Güçyetmez'e de 15 yıl hapis cezası verdi. Ceza alan sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verildi. - GAZİANTEP