Gaziantep'te Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 3 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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Gaziantep'te Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 3 Şüpheli Yakalandı

Gaziantep\'te Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 3 Şüpheli Yakalandı

Gaziantep'te jandarma ekipleri tarafından göçmen kaçakçılığı yaptığı tespit edilen 3 şahıs suçüstü yakalandı. Tutuklanan 2 şüpheli, biri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Operasyonda göçmen kaçakçılığında kullanılan araçlara el konuldu.

24.08.2024 15:52
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Gaziantep'te göçmen kaçakçılığı yaptığı tespit edilen 3 şahıs, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı. Şüpheli şahıslardan 2'si tutuklanırken 1 şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Gaziantep'te, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesiyle göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik operasyon yapıldı. Operasyon kapsamında, yasadışı yollardan yurda geçen düzensiz göçmenleri araçla Gaziantep'ten başka ile götüren araçlar Nurdağı ve Şahinbey ilçelerinde yol kontrol noktasında durduruldu. Araçlardaki 3 göçmen kaçakçısı organizatör ve yabancı uyruklu şahıslar yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan organizatör şahıslardan M.Ç. ve İ.E.M. isimli şüpheliler sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilirken İ.S. isimli şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Göçmen kaçakçılığında kullanılan araçlara ise el konuldu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Gaziantep'te Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 3 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika

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