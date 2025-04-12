Gaziantep\'te Silahlı Cinayet

Gaziantep'te silahla vurulan 18 yaşındaki genç hayatını kaybetti

GAZİANTEP - Gaziantep'te kavga ettiği şahıs tarafından pompalı tüfekle vurulan 18 yaşındaki genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Şahinbey ilçesi Cengiz Topel Mahallesi"nde meydana geldi. İddiaya göre, Durmuş Karaca ve kimliği belirsiz bir şahıs arasında bilinmeyen bir nefende kavga çıktı. Çıkan kavganın ardından kimliği belirsiz şahıs yanında bulundurduğu pompalı tüfekle Durmuş Karaca'ya ateş ederek göğsünden ağır yaraladı.

18 yaşındaki genç, kaldırdığı hastanede kurtarılamadı

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Durmuş Karaca'yı ilk müdahalenin ardından Gaziantep Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Karaca, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Polis ekipleri ise kaçan ve ismi öğrenilemeyen katil zanlısını yakalamak geniş çaplı çalışma başlattı.