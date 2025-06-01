Gaziantep'te Şok Aile Cinayeti - Son Dakika
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Gaziantep'te Şok Aile Cinayeti

01.06.2025 00:47
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3 çocuk annesi Asiye Baytap, ailesi tarafından boğularak öldürüldü. Anne ve 3 aile üyesi gözaltında.

Gaziantep'te 3 çocuk annesini aile üyeleri öldürmüş: Baş zanlı annesi

Gaziantep'te kan donduran cinayette şok detaylar

GAZİANTEP - Gaziantep'te evde boğularak öldürülmüş halde bulunan 3 çocuk annesinin katil zanlısı olarak annesi, babası ve 2 kardeşi gözaltına alındı. Cinayet Büro ekiplerinin çalışması sonucu suçunu itiraf eden anne ile diğer aile üyeleri adliyeye sevk edildi, cinayetle ilgili şok detaylar ortaya çıktı.

Olay, dün sabah saatlerinde Oğuzeli ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, evinde 3 çocuğu ile yaşayan ve bir okulda temizlik görevlisi olarak çalıştığı öğrenilen Asiye Baytap (25), sabah saatlerinde yakınları tarafından evde hareketsiz halde bulundu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Gelen ekiplerin ilk incelemesinde kadının boğularak öldürüldüğü tespit edildi.

Şüpheli olarak maktülün annesi, babası ve 2 kardeşi gözaltına alındı

Öldürülen Baytap'ın cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda tamamlanan işlemlerinin ardından defnedilirken Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. Soruşturmanın ardından maktulün katil zanlısı olarak anne Tülay S. ve baba Ümmet S. ile kardeşleri M.S. ve S.S. gözaltına alındı.

Aile üyeleri cinayeti itiraf etti, anne kızını kendisinin boğduğunu söyledi

Gözaltında cinayet büro amirliği ekiplerince çapraz sorguya alınan aile üyeleri, cinayeti yaşanan aile içi kavga sonrası işlediklerini itiraf etti. Anne Tülay S. ise kızını kendisinin boğduğunu söyledi. Baş katil zanlısı anne Tülay S. ile diğer zanlılar baba Ümmet S. ve kardeşler M.S. ve S.S., emniyette tamamlanan işlemlerin ve sağlık kontrollerinin ardından tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Gaziantep'te Şok Aile Cinayeti - Son Dakika

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