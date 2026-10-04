Gaziosmanpaşa'da 1 ölü 3 yaralı olayın firari hükümlüsü 47 yıl 6 ay cezayla yakalandı - Son Dakika
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Gaziosmanpaşa'da 1 ölü 3 yaralı olayın firari hükümlüsü 47 yıl 6 ay cezayla yakalandı

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Gaziosmanpaşa'da 2017'de güvercin besleme tartışmasında 1 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı olayla ilgili 47 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı. İşlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Gaziosmanpaşa'da 2017 yılında güvercin besleme nedeniyle çıkan tartışmada 1 kişinin ölümüne 3 kişinin yaralanmasına yol açan, hakkında 47 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı. Firari hükümlü işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine gönderildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü, Aranan Şahıslar Büro Amirliği tarafından firari hükümlüleri yakalamak için yapılan çalışmalarda 'Kasten yaralama' ve 'Kasten öldürme' suçlarından hakkında 47 yıl 6 ay yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Şenol Çan'ın (33) Gaziosmanpaşa'da saklandığı belirlendi. Eve operasyon düzenleyen polis, şahsı gözaltına aldı.

47 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası

Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen Şenol Çan'ın 3 Eylül 2017 tarihinde Sarıgöl Mahallesi Cami Sokak içerisinde güvercin beslemesi nedeniyle çıkan tartışmada Metin Kirşav'ın (47) öldürüldüğü, 3 kişinin de yaralandığı olayla ilgili arandığı tespit edildi. Şenol Çan'ın bu olay nedeniyle hakkında 47 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenildi. Adliyeye sevk edilen hükümlü, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Gaziosmanpaşa'da 1 ölü 3 yaralı olayın firari hükümlüsü 47 yıl 6 ay cezayla yakalandı - Son Dakika
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