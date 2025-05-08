Gaziosmanpaşa'da Feci Kaza: 5 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Gaziosmanpaşa'da Feci Kaza: 5 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Gaziosmanpaşa'da abisinin servisinin altında kalan 5 yaşındaki çocuk, hastanede yaşamını yitirdi.

08.05.2025 16:01
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Gaziosmanpaşa'da feci kaza kamerada: 5 yaşındaki çocuk, abisinin indiği öğrenci servisinin altında kaldı

Hastaneye kaldırılan 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybederken, şoför ise gözaltına alındı

İSTANBUL - Gaziosmanpaşa'da 5 yaşındaki Metehan Kirazlı isimli çocuk, abisinin eve getirildiği öğrenci servisinin altında kalarak hayatını kaybetti. Aynı araçla hastaneye kaldırılan Metehan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

Kaza, 6 Mayıs Salı günü saat 16.30 sıralarında Gaziosmanpaşa Mevlana Mahallesi'nde meydana geldi. 5 yaşındaki Metehan Kirazlı'yı dedesi Recep Kirazlı kreşten alıp okuldan gelen abisi Uras Kirazlı'yı dışarda beklemeye başladı. Abi Kirazlı öğrenci servisiyle gelince dede yolun karşısına geçip abiyi araçtan indirdi. O sırada Metehan Kirazlı yola çıkıp yere eğildi. Abiyi indiren araç ise 5 yaşındaki çocuğun üzerinden geçti. Olayda ağır yaralanan Kirazlı ardından aynı araçla Gaziosmanpaşa Fizik Tedavi Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kirazlı burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazanın ardından servis şoförü gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Olay anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

"Çocuğu kaldırıp şoföre abi ne yaptın diye bağırdım"

Hayatını kaybeden çocuğun dedesi Recep Kirazlı "Ben çocuğu karşıda bıraktım. Minibüs durduğunda çocukla göz temasım vardı. Servisten inen diğer torunumu almaya gidince göz temasım kayboldu. Tam onu aldım binanın önüne götürdüm diğer çocuğu almak için. Bir baktım ki minibüs hareket etmiş çocuk tekerleklerin altında. Oradan buraya geçişini görmedim. Şoförün o an nereye baktığını da görmedim. Çocuğu kaldırıp şoföre abi ne yaptın diye bağırdım. Oda indi aşağıya sonra alıp hastaneye götürdük. Sonra hastanede vefat etti" dedi.

"Önüne bakmadığı için servis şoförü yüzde yüz hatalı"

Servis minibüsünün altında kalan Kiraz'ın komşusu Yiğit Ayat "Çocuk kenarda oturuyordu servis geldi. Dedesi servisten diğer çocuğu indirirken çocuk kenardan yolun ortasına geçmiş ya ayakkabısını bağlıyor ya da oyuncağını düşürdü. Araçtan 1 buçuk 2 metre ilerde şoförün görüş mesafesinde. Anladığım kadarıyla şoför dikizden içerdeki öğrenciyi indirdi, önüne bakmadan gaza bastı. Orda biz de olsak çarpabilirdi. Önüne bakmadığı için servis şoförü yüzde yüz hatalı. Hareket ettin hadi ilk teker geçince dursana. O da yok. İkinci tekerde millet bağırınca duruyor. Yargı gereğini yapacaktır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Gaziosmanpaşa'da Feci Kaza: 5 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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