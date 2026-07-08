Gazipaşa\'da 145 Karton Kaçak Sigara Ele Geçirildi

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen yol kontrol faaliyetinde 145 karton kaçak sigara ele geçirildi.

Gazipaşa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla kaçak tütün ve tütün mamullerine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, jandarma ekipleri tarafından Gazipaşa ilçesinde gerçekleştirilen şok yol kontrol faaliyeti sırasında bir araçta arama yapıldı. Aramada 145 karton kaçak sigara ele geçirildi.

Olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı. - ANTALYA