Gazze'de İsrail saldırılarına bağlı olarak çocuklar ve bebeklerde yetersiz beslenme tehlikesi - Son Dakika
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Gazze'de İsrail saldırılarına bağlı olarak çocuklar ve bebeklerde yetersiz beslenme tehlikesi

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları ve kısıtlamaları devam ediyor. Bu durum, Gazze'deki çocuklar, bebekler, hamile ve emziren kadınlar arasında yetersiz beslenmenin hızla artmasına neden oluyor. Dünya Sağlık Örgütü uyarıda bulunarak, bu durumun sağlık açısından ciddi tehditler oluşturduğunu belirtti. Filistin Sağlık Bakanlığı ise bölgedeki yaklaşık 1 milyon Filistinli arasında bulaşıcı hastalık vakalarının arttığını ve tedavi için yeterli tıbbi imkanların olmadığını açıkladı.

04.03.2024 15:02
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İsrail'in saldırılarının devam ettiği Gazze Şeridi'nde 1 milyon Filistinli bulaşıcı hastalıklarla mücadele ederken, çocuk ve bebekler arasında yetersiz beslenmenin artması sağlık açısından ciddi tehditler oluşturuyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları ve kısıtlamaları devam ediyor. Bölgede seyreden açlık ve susuzluk nedeniyle insani durum kritik seviyeye gelirken, bu durumdan en çok etkilenenler çocuklar ve bebekler oluyor. Dünya Sağlık Örgütü, Gazze Şeridi'ndeki çocuklar, bebekler, hamile ve emziren kadınlar arasında yetersiz beslenmenin hızla artmasının sağlık açısından ciddi tehditler oluşturduğu yönünde uyarıda bulundu.

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise, bölgedeki yaklaşık 1 milyon Filistinlide bulaşıcı hastalık vakası gözlemlendiği belirtilirken, tedavi için gerekli tıbbi imkanların mevcut olmadığı aktarıldı.

Açıklamada ayrıca, İsrail güçlerinin 155 sağlık kuruluşunu vurduğu, 32 hastane ile 53 sağlık merkezini hizmet dışı bıraktığı ve 126 ambulansı ise kullanılamaz hale getirdiği bildirildi. - GAZZE

Kaynak: İHA

Filistin, İsrail, Gazze, 3.Sayfa, Sağlık, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Gazze'de İsrail saldırılarına bağlı olarak çocuklar ve bebeklerde yetersiz beslenme tehlikesi - Son Dakika

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