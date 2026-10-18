Gazze'de son 24 saatte 6 kişi öldü, 7 Ekim'den bu yana can kaybı 74 bin 475 oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Son Dakika haberlerini kaçırma! YÜKLE

Gazze'de son 24 saatte 6 kişi öldü, 7 Ekim'den bu yana can kaybı 74 bin 475 oldu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Filistin Sağlık Bakanlığı, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de ölenlerin sayısının 74 bin 475'e, yaralıların 175 bin 517'ye çıktığını bildirdi. Bakanlık, ateşkes anlaşmasına rağmen son 24 saatte 6 kişinin öldüğünü, 25 kişinin yaralandığını açıkladı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılar düzenlediği Gazze Şeridi'nde hayatını kaybedenlerin sayısının 74 bin 475'e yükseldiğini bildirdi.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in ateşkes anlaşmasına rağmen sivilleri hedef aldığı Gazze Şeridi'ndeki son duruma ilişkin açıklama yaptı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun son 24 saatte ateşkesi ihlal ederek düzenlediği saldırılarda 6 kişinin hayatını kaybettiği, 25 kişinin de yaralandığı belirtildi. Bakanlık ayrıca 1 sivilin cenazesinin arama çalışmaları sonucu daha önceki saldırılarda meydana gelen enkazdan çıkarıldığını aktardı.

Açıklamada, İsrail ile Hamas arasındaki ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025 tarihinden bu yana ölenlerin sayısının bin 517'ye, enkaz altından çıkarılan cansız bedenlerin sayısının 839'a, yaralı sayısının da 5 bin 400'e yükseldiği aktarıldı.

İsrail'in Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana sürdürdüğü saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 74 bin 475'e yükseldiği belirtilen açıklamada, toplam yaralı sayısının da 175 bin 517'ye ulaştığı aktarıldı.

Kaynak: İHA
Sağlık BakanlığıPolitikaFilistin3. SayfaİsrailGazzeDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Korkulan oldu Husiler, Suudi Arabistan’ın helikopterini düşürdü Korkulan oldu! Husiler, Suudi Arabistan'ın helikopterini düşürdü
İsrail’in kan donduran infaz yöntemi Ölüm emri telefonla geliyor İsrail'in kan donduran infaz yöntemi! Ölüm emri telefonla geliyor
Sokak ortasında kanlı infaz Zanlının gazetecilere söylediği pes dedirtti Sokak ortasında kanlı infaz! Zanlının gazetecilere söylediği pes dedirtti
Bu belgeyi bankaya sunmayanın kredi kartı kapatılacak Bu belgeyi bankaya sunmayanın kredi kartı kapatılacak
Herkes nefesini tutup izledi Sonu korkunç bitti Herkes nefesini tutup izledi! Sonu korkunç bitti
Özcan Deniz’in eşi Samar Dadgar, 3 yaşındaki yeğeninin ölüm nedenini açıkladı Özcan Deniz'in eşi Samar Dadgar, 3 yaşındaki yeğeninin ölüm nedenini açıkladı
12:28
Müjdeli haber Diyarbakır’da kaya petrolü için tarihi sondaj başlıyor
Müjdeli haber! Diyarbakır'da kaya petrolü için tarihi sondaj başlıyor
12:06
Sel felaketinin 5’inci gününde acı bekleyiş İstanbul Valisi Gül, Ayazağa’daki son durumu açıkladı
Sel felaketinin 5'inci gününde acı bekleyiş! İstanbul Valisi Gül, Ayazağa'daki son durumu açıkladı
11:43
Korkulan oluyor Fransa’da yanan ateş dünyaya yayılmaya başladı
Korkulan oluyor! Fransa'da yanan ateş dünyaya yayılmaya başladı
11:28
İstanbul’da indirim çılgınlığı 60 bin kişi AVM’ye akın etti
İstanbul'da indirim çılgınlığı! 60 bin kişi AVM'ye akın etti
11:17
İlyas Yalçıntaş hakkında “uyuşturucu“ iddianamesi 10 yıldan fazla hapsi istendi
İlyas Yalçıntaş hakkında "uyuşturucu" iddianamesi! 10 yıldan fazla hapsi istendi
10:58
Okullarda 7 ayda 8 saldırı Bitlis’teki olayda kan donduran detaylar
Okullarda 7 ayda 8 saldırı! Bitlis'teki olayda kan donduran detaylar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.10.2026 13:11:25. #.0.2#
SON DAKİKA: Gazze'de son 24 saatte 6 kişi öldü, 7 Ekim'den bu yana can kaybı 74 bin 475 oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei