Gebze'de Beton Mikserinin Devrilmesi - Son Dakika
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Gebze'de Beton Mikserinin Devrilmesi

Gebze\'de Beton Mikserinin Devrilmesi

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde devrilen beton mikserinin sürücüsü yara almadan kurtuldu.

11.02.2025 16:28
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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kontrolden çıkarak devrilen beton mikserin sürücüsü kazayı yara almadan atlattı.

Kaza, Sultan Orhan Mahallesi Millet Bahçesi mevkisindeki kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Enes A. yönetimindeki 34 BAD 343 plakalı beton mikseri kavşakta devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sürücü kazayı yara almadan atlatırken aracın kaldırılmasıyla trafik normal seyrine döndü. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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