Gebze'de sele kapılan Fatih Demirtaş'ın cenazesi yakınlarına teslim edildi - Son Dakika
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Gebze'de sele kapılan Fatih Demirtaş'ın cenazesi yakınlarına teslim edildi

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Gebze\'de sele kapılan Fatih Demirtaş\'ın cenazesi yakınlarına teslim edildi
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Gebze'de sele kapılan Fatih Demirtaş'ın cenazesi, Adli Tıp'taki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Cenaze yarın Üsküdar Şakirin Camii'nde kılınacak namazın ardından toprağa verilecek, Doğan Arslan'ı arama çalışmaları sürüyor.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde sele kapılan ve cansız bedeni İstanbul Pendik'te bulunan Fatih Demirtaş'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu'ndan yakınları tarafından teslim alındı.

Olay, dün saat 23.00 sıralarında Gebze ilçesi Kadıllı Mahallesi Yediyer Caddesi yanındaki derede meydana gelmişti. Kadıllı Mahallesi'ndeki yazlıktan İstanbul'daki evlerine dönmek üzere yola çıkan Mustafa Deniz Ertaş yönetimindeki 34 HER 50 plakalı cip dereye düşmüştü. Olayda Mustafa Deniz Ertaş kurtulurken, araçtan çıkan Doğan Arslan ve Fatih Demirtaş kaybolmuştu. Olayın ardından başlatılan arama kurtarma çalışmalarında Fatih Demirtaş'ın cesedi Pendik'te bulundu. Demirtaş'ın cansız bedeni, ekipler tarafından Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından Fatih Demirtaş'ın cenazesi yakınları tarafından teslim alındı. Demirtaş'ın cenazesinin yarın Üsküdar'daki Şakirin Camii'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi.

Öte yandan Doğan Arslan'ı arama çalışmaları sürüyor.

Kaynak: İHA
Şakirin CamiiAdli Tıpİstanbul3. SayfaÜsküdarOtopsiGüncelGebzeKazaSon Dakika

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SON DAKİKA: Gebze'de sele kapılan Fatih Demirtaş'ın cenazesi yakınlarına teslim edildi - Son Dakika
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