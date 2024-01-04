 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Geri Dönüşüm Aracı Yanlışlıkla Dijital Makine Parçalarını Aldı - Son Dakika
Üye Girişi

Geri Dönüşüm Aracı Yanlışlıkla Dijital Makine Parçalarını Aldı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bir yerel gazetenin satın aldığı dijital baskı makinesinin parçaları, yetkili servis ekipleri tarafından kutudan çıkarılarak iş yerine taşındı. Ancak geri dönüşüm aracı, kutuyu atık zannederek alarak götürdü. Yaklaşık bir saat süren aramanın ardından parçalar bulunarak sahiplerine teslim edildi.

Geri Dönüşüm Aracı Yanlışlıkla Dijital Makine Parçalarını Aldı
04.01.2024 - 13:08,
Abone Ol

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde dijital makine kurmak için kutuyu açıp dükkana giren yetkili servis ekipleri çıktıklarında kutunun geri dönüşüm aracı tarafından alındığını fark etti. Piyasa değeri 10 bin TL olan parçalar tonlarca geri dönüşüm malzemesinin içinden bulunarak sahiplerine teslim edildi.

Alaşehir ilçesindeki yerel bir gazetenin satın aldığı dijital baskı makinesini kurmak için iş yerine gelen yetkili servis ekipleri makinenin kutusunu kapı önünde açarak, ana parçayla içeri girdi. O sırada caddeden geçen geri dönüşüm aracı kaldırımda duran ve içinde makine parçalarının olduğu kutuyu atık zannederek presli araca attı. Saniyeler içinde gerçekleşen olayda dışarı çıkan teknik servis ekipleri kutunun olmadığını görünce o sırada sokaktan geçen geri dönüşüm aracının kutuyu aldığını fark etti. Durumu yetkililere haber veren ekipler geri dönüşüm tesisinde yaklaşık 1 saat süren aramanın ardından dijital makinenin parçalarını sağlam bir şekilde buldu. Piyasa değeri yaklaşık 10 bin TL olan parçalarına kavuşan yerel gazete bulunan parçalarla dijital makinesini kurabildi.

Yerel gazetenin Haber Sorumlusu Soner Vatansever başlarına gelen olayı şöyle anlattı: "Ofise yeni bir dijital baskı makinesi almıştık. Yetkili servis ekipleri malzemeyi ofisin dışarısında kutudan çıkararak içeriye taşıdı. Tam bu sırada belediyenin geri dönüşüm ekipleri sokaktan geçiyormuş. Kapının önündeki boş kartonu atık sandılar, kasalarına atıp gittiler. Arkalarından yetişmeye çalıştık ama yetişemedik. İçerisinde makineyi aktif edebilmek için ekipmanlar vardı. Maalesef atık kamyonuyla beraber gitti. Daha sonra kamyonun şoförüne ulaştık ve nereye boşaltım yapacağını öğrendik. Atık alanında çöplerin arasında yaklaşık bir saat malzemeleri aradık. Nihayet preslenmemiş sağlıklı bir şekilde bulduk" - MANİSA

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Alaşehir, Manisa, Yerel Haberler, 3.Sayfa, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Geri Dönüşüm Aracı Yanlışlıkla Dijital Makine Parçalarını Aldı - Son Dakika


12:30
Asya'da tansiyon yükseldi! Myanmar, Çin'in sınır kasabasını vurdu Asya'da tansiyon yükseldi! Myanmar, Çin'in sınır kasabasını vurdu
12:15
Yardımcısı torpil mi yaptı? Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan iddialara yanıt Yardımcısı torpil mi yaptı? Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan iddialara yanıt
12:07
Ancelotti, oyuna almadığı Arda'yı maç sonu soyunma odasına çekti Ancelotti, oyuna almadığı Arda'yı maç sonu soyunma odasına çekti
11:56
Adana'da Eşi ve Ailesini Bıçaklayarak Öldüren Sanık Hakkında Dava Açıldı Adana'da Eşi ve Ailesini Bıçaklayarak Öldüren Sanık Hakkında Dava Açıldı
11:51
AKOM'dan İstanbul için uyarı! Çarşamba günü kar geliyor AKOM'dan İstanbul için uyarı! Çarşamba günü kar geliyor
11:46
Diyarbakır'da 0-6 yaş arası 54 çocuğun gömülü olduğu mezarlık bulundu Diyarbakır'da 0-6 yaş arası 54 çocuğun gömülü olduğu mezarlık bulundu
11:45
Cem Karaca'nın Gözyaşları filminden ilk fragman geldi! İsmail Hacıoğlu'nun oyunculuğuna övgü yağdı Cem Karaca'nın Gözyaşları filminden ilk fragman geldi! İsmail Hacıoğlu'nun oyunculuğuna övgü yağdı
11:26
Terim'in maç sonu verdiği röportaj galibiyeti gölgede bıraktı Terim'in maç sonu verdiği röportaj galibiyeti gölgede bıraktı

Son Dakika
11:56 Adana'da Eşi ve Ailesini Bıçaklayarak Öldüren Sanık Hakkında Dava Açıldı
12:30 Asya'da tansiyon yükseldi! Myanmar, Çin'in sınır kasabasını vurdu
12:15 Yardımcısı torpil mi yaptı? Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan iddialara yanıt
12:07 Ancelotti, oyuna almadığı Arda'yı maç sonu soyunma odasına çekti
11:51 AKOM'dan İstanbul için uyarı! Çarşamba günü kar geliyor
11:45 Cem Karaca'nın Gözyaşları filminden ilk fragman geldi! İsmail Hacıoğlu'nun oyunculuğuna övgü yağdı
11:46 Diyarbakır'da 0-6 yaş arası 54 çocuğun gömülü olduğu mezarlık bulundu
11:26 Terim'in maç sonu verdiği röportaj galibiyeti gölgede bıraktı
11:08 ''Havuçlu anne'' Büşra Pekin bir değişti pir değişti! Görenler tanıyamıyor
10:54 Cübbeli isyan etti: Kız yurdunda benim için beddua seansları yapılıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.01.2024 13:47:27. #1.11#
SON DAKİKA: Geri Dönüşüm Aracı Yanlışlıkla Dijital Makine Parçalarını Aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement