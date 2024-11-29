Giresun'da Siber Suç Operasyonu - Son Dakika
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Giresun'da Siber Suç Operasyonu

Giresun'da düzenlenen operasyonda 21 kişi gözaltına alındı, 12'si tutuklandı.

29.11.2024 14:30
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Giresun İl Jandarma Komutanlığı tarafından 5 ilde düzenlenen operasyonla siber suç ağına ağır darbe vuruldu. Operasyonda gözaltına alınan 21 kişiden 12'si tutuklandı.

Giresun İl Jandarma Komutanlığı tarafından Giresun merkezli olarak Mersin, Adana, Ankara ve Isparta illerinde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, bilişim sistemlerini kullanmak suretiyle nitelikli dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerini aklama suçlarına karıştıkları belirlenen 21 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 4 adet hard disk, 12 cep telefonu, 8 sim kart, 15 sim kart bloğu, 1 bilgisayar, 1 USB bellek, 1 akıllı saat, 16 banka kartı ve 17 sayfa banka hesap dökümü ele geçirildi. İşlemleri tamamlanan 12 şüpheli çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 7 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Silah ve mühimmat operasyonunda 3 kişi tutuklandı

Öte yandan İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü, Jandarma Dedektifleri (JASAT) ve Merkez ile Bulancak İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ortak çalışmasıyla 5 şüpheliye yönelik 8 farklı adreste eş zamanlı arama yapıldı. Operasyonda 5 adet el yapımı tabanca, 3 adet kurusıkı tabanca, 149 adet 9 mm tabanca fişeği, 6 adet 9 mm tabanca şarjörü, 6 adet tabanca kabzası ve üst kapak takımı, 2 adet tabanca namlusu, 3 adet tabanca icra yayı ve mili, 2 adet tetik tertibatı, 2 adet tabanca horoz tertibatı, 150 adet silah yapımında kullanılan çeşitli aletler, 1 adet büyük mengene ve 1 adet torna makinesi ele geçirildi. Operasyon sonucunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı. - GİRESUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Giresun'da Siber Suç Operasyonu - Son Dakika

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