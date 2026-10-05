Giresun Piraziz\'de sobadan çıktığı değerlendirilen yangında ev kullanılamaz oldu

Giresun'un Piraziz ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi. Evlerinin alevlere teslim olduğunu gözü yaşlı şekilde izleyen aile, yangının ardından büyük üzüntü yaşadı.

Edinilen bilgilere göre, ilçeye bağlı Esentepe köyünde Olgun Işıkdemir'e ait evde, sobadan kaynaklandığı değerlendirilen yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, evin büyük bölümünü sardı. İhbar üzerine olay yerine Piraziz Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, alevlerin sardığı ev kısa sürede kullanılamaz hale geldi. Yangını çaresizce izleyen aile gözyaşlarına hakim olamadı.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.