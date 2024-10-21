Gökova\'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

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Muğla'da Gökova Körfezi Turnalı bölgesinde çıkan ve 3 gün süren çalışmaların ardından kontrol altına alınan yangın bölgesi, dron ile havadan görüntülendi. Sarp ve dik arazide iş makinelerinin ve yer ekiplerinin ulaşımını sağlamak için açılan 6.5 kilometre uzunluğundaki yangın şeridi de görüntülere yansıdı.

Mavi yolculuğun rotasında yer alan dünyaca ünlü Gökova Körfezi'nin kuzeyinde Turnalı bölgesinde sarp kayalık yamaçlarda 18 Ekim Cuma günü saat 03.30'da çıkan orman yangını, ekiplerin 3 gün süren yoğun çalışmaları sonucu sabah saatlerinde kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ederken, ekiplerin yangını söndürmek ve yer ekiplerinin ulaşımını sağlamak için gece gündüz çalışarak dik yamaçta açtıkları 6 bin 479 metre uzunluğundaki hat dron ile görüntülendi. Hat boyunca bekleyen arazöz ekipleri, yanık saha içerisindeki tütmelere su atan yangın söndürme helikopteri, şeritteki çalışmalarına devam eden iş makinaları ve yangının yeşilden siyaha döndürdüğü Turnalı sırtları dron kamerasına yansıdı. Menteşe'nin kırsal Kıran ve Sarnıç mahallerinin sınırındaki yangın şeridi sayesinde alevlerin önü kesilerek, yangının Sarnıç Mahallesi'ne ulaşması da engellenmiş oldu. - MUĞLA