Gölcük'te Kamyonet Devrildi: Çocuklar Yaralandı - Son Dakika
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Gölcük'te Kamyonet Devrildi: Çocuklar Yaralandı

Gölcük\'te Kamyonet Devrildi: Çocuklar Yaralandı

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde yokuş yukarı seyir halinde olan bir kamyonet devrildi. Kazada, aracın kasasında bulunan çocuklar yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

20.04.2024 21:14
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Kocaeli'in Gölcük ilçesinde yokuş yukarı çıkan kamyonet devrilirken, aracın kasasında bulunan çocuklar yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Gölcükte ilçesinde yokuş yukarı seyir halinde olan kamyonet devrildi. Kamyonet kasasında bulunan çocuklar da aracın devrilmesi neticesinde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ambulansla hastaneye kaldırdı. Polis olayla ilgili inceleme başlatırken yaralı sayısı ile ilgili bilgiye ulaşamadı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Gölcük'te Kamyonet Devrildi: Çocuklar Yaralandı - Son Dakika

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