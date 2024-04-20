Kocaeli'in Gölcük ilçesinde yokuş yukarı çıkan kamyonet devrilirken, aracın kasasında bulunan çocuklar yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Gölcükte ilçesinde yokuş yukarı seyir halinde olan kamyonet devrildi. Kamyonet kasasında bulunan çocuklar da aracın devrilmesi neticesinde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ambulansla hastaneye kaldırdı. Polis olayla ilgili inceleme başlatırken yaralı sayısı ile ilgili bilgiye ulaşamadı. - KOCAELİ
Son Dakika › 3.Sayfa › Gölcük'te Kamyonet Devrildi: Çocuklar Yaralandı - Son Dakika
Sarıyer'de bulunan İstinyePark Alışveriş Merkezi'nin-4'üncü katındaki otoparkta çıkan yangın, vatandaşlar ve güvenlik görevlileri tarafından kısa sürede kontrol altına alındı. Yangın sonucunda ölen ya da yaralanan olmazken, cipte maddi hasar meydana geldi. İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada, yangının çıkış sebebinin itfaiyenin incelemesi sonrasında belirleneceği ifade edildi.
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