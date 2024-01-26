 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Güney Kore'de Milletvekiline Saldırı: Görüntüler Ortaya Çıktı - Son Dakika
Üye Girişi

Güney Kore'de Milletvekiline Saldırı: Görüntüler Ortaya Çıktı

Güney Kore'nin başkenti Seul'de Halkın Gücü Partisi Milletvekili Bae Hyun-jin'e yapılan saldırının görüntüleri ortaya çıktı. Saldırgan, elindeki taşla milletvekilinin başına 15 kez vurdu. Saldırganın psikolojik rahatsızlığı olduğu ve hastaneye sevk edildiği belirtildi.

Güney Kore\'de Milletvekiline Saldırı: Görüntüler Ortaya Çıktı
26.01.2024 - 14:02,
Abone Ol

Güney Kore'de iktidardaki Halkın Gücü Partisi Milletvekili Bae Hyun-jin'in uğradığı saldırının görüntüleri ortaya çıktı. Saldırgan, elindeki taşla milletvekilinin başına 15 kez vurdu.

Güney Kore'nin başkenti Seul'deki Gangnam bölgesinde iktidardaki Halkın Gücü Partisi Milletvekili Bae Hyun-jin'in dün uğradığı saldırının görüntüleri ortaya çıktı. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda saldırganın milletvekiliyle konuştuğu ve bir anda elindeki taşla Bae'nin başına vurmaya başladığı görüldü. Milletvekilini yere düşürüp başına en az 15 kez taşla vuran saldırgan, çevredekilerin müdahale etmesiyle olay yerinden uzaklaştı.

Psikolojik rahatsızlığı olduğu ortaya çıktı

Olaydan kısa süre sonra polis tarafından gözaltına alınan şahıs, ifadesinde 15 yaşında olduğunu belirtmişti. Polis tarafından bugün yapılan açıklamaya göre saldırgan olayın "kazara" meydana geldiğini iddia ederek, depresyonda olduğunu ve hastaneye yatırılmak için doktorun talimatını beklediğini söyledi. Saldırgan ayrıca, yanında taş taşımayı alışkanlık haline getirdiğini öne sürdü. Saldırganı tanıyan şahıslar ise, ifadelerinde gencin daha önce bir hastanede bipolar bozukluk nedeniyle tedavi gördüğünü belirtti.

Hastaneye sevk edildi

Polis, bugün sabah saatlerinde 18 yaşın altında olması ve mevcut psikolojik durumu nedeniyle gencin acil olarak hastaneye yatırıldığını açıkladı. Hastanedeki tedavi sürecinin sona ermesinin ardından gencin yeniden ifadesinin alınacağı bildirildi.

Bae Hyun-jin'in ekibi tarafından dün yapılan açıklamada, şahsın saldırıdan önce milletvekiline yaklaşıp, "Sen milletvekili Bae Hyun-jin misin?" diye sorduğu ve yumruk büyüklüğünde bir taşla kafasının arkasına vurduğu belirtilmişti. Kanlar içinde hastaneye kaldırılan milletvekilinin tedavisinin sürdüğü ve hayati tehlikesinin bulunmadığı açıklandı. - SEUL

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Birleşik Arap Emirlikleri, Milletvekili, Güney Kore, Seul, Saldırı, Güvenlik, Hastane, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Güney Kore'de Milletvekiline Saldırı: Görüntüler Ortaya Çıktı - Son Dakika


14:52
Ajda Pekkan'ın Yüzündeki Değişim Görenleri Şaşırttı Ajda Pekkan'ın Yüzündeki Değişim Görenleri Şaşırttı
14:47
Ancelotti'ye tepkisi kriz çıkartan Arda Güler için Florentino Perez son kararı verdi Ancelotti'ye tepkisi kriz çıkartan Arda Güler için Florentino Perez son kararı verdi
14:26
Murat Kurum'un 2 buçuk saatlik konuşmasını nasıl buldu? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum Murat Kurum'un 2 buçuk saatlik konuşmasını nasıl buldu? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum
14:22
Sivas'ta cenaze yakınlarını taşıyan otobüs devrildi Sivas'ta cenaze yakınlarını taşıyan otobüs devrildi
14:10
Köprüleri atan açıklamaya CHP'den sert yanıt! Muharrem İnce'nin tüm taleplerini tek tek paylaştılar Köprüleri atan açıklamaya CHP'den sert yanıt! Muharrem İnce'nin tüm taleplerini tek tek paylaştılar
14:09
ABD'li ünlü manken Masuimi Max evine ölü bulundu ABD'li ünlü manken Masuimi Max evine ölü bulundu
14:06
Camide İmamoğlu'na şok tepki: Neden seçimden seçime geliyorsun? Camide İmamoğlu'na şok tepki: Neden seçimden seçime geliyorsun?
14:02
Murat Kurum, Kanal İstanbul'u neden es geçti? Yakın çevresinden açıklama var Murat Kurum, Kanal İstanbul'u neden es geçti? Yakın çevresinden açıklama var

Son Dakika
14:52 Ajda Pekkan'ın Yüzündeki Değişim Görenleri Şaşırttı
14:47 Ancelotti'ye tepkisi kriz çıkartan Arda Güler için Florentino Perez son kararı verdi
14:26 Murat Kurum'un 2 buçuk saatlik konuşmasını nasıl buldu? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum
14:22 Sivas'ta cenaze yakınlarını taşıyan otobüs devrildi
14:09 ABD'li ünlü manken Masuimi Max evine ölü bulundu
14:10 Köprüleri atan açıklamaya CHP'den sert yanıt! Muharrem İnce'nin tüm taleplerini tek tek paylaştılar
14:06 Camide İmamoğlu'na şok tepki: Neden seçimden seçime geliyorsun?
14:02 Murat Kurum, Kanal İstanbul'u neden es geçti? Yakın çevresinden açıklama var
13:44 Jürgen Klopp sezon sonunda Liverpool'dan ayrılacağını resmen ilan etti
13:30 Tayland'da Ayı Saldırısından Kurtulan Turist Kolunu Keserek Kurtuldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2024 15:20:36. #1.13#
SON DAKİKA: Güney Kore'de Milletvekiline Saldırı: Görüntüler Ortaya Çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement