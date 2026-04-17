Hac İhlaline 100 Bin Riyal Ceza
Hac İhlaline 100 Bin Riyal Ceza

17.04.2026 23:53
Suudi Arabistan, hac vizesiz Mekke'ye giriş yapanlara 100 bin riyal ceza uygulayacak.

Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığı, hac döneminde hac vizesi olmadan Mekke ve Harem bölgesine giren kişilere 100 bin Suudi Arabistan riyaline (yaklaşık 1 milyon 200 bin Türk lirası) kadar para cezası uygulanacağını açıkladı.

Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığı, Hac ibadetini yerine getirmek için gerekli izinlerin alınmasını zorunlu kılan düzenlemeler duyururken, bu düzenlemeleri ihlal ve bu ihlallere aracılık eden kişiler hakkında uygulanacak cezaları açıkladı.

Bakanlık açıklamasında, hac vizesi olmadan hac ibadetini yapan veya yapmaya teşebbüs eden kişiler ile Zilkade ayının ilk gününden Zilhicce ayının 14. gününe kadar olan dönemde herhangi bir vize türüyle Mekke'ye veya Harem bölgesine girmeye çalışan, giren ya da buralarda kalan kişilere 20 bin Suudi Arabistan riyaline (yaklaşık 240 bin Türk lirası) kadar para cezası uygulanabileceği belirtildi.

Bakanlık, hac vizesi olmadan hac ibadetini yerine getiren veya getirmeye teşebbüs eden kişiler ile bu kişilere yardım edenler hakkında da 100 bin Suudi riyaline (yaklaşık 1 milyon 200 bin TL) kadar para cezası uygulanabileceğini açıkladı. Ayrıca cezanın, ihlale karışan kişi sayısına göre katlanarak artırılacağı belirtildi. Söz konusu yaptırımın, ihlalde bulunan kişileri Mekke ve kutsal bölgelere taşıyan veya taşımaya teşebbüs eden kişiler ile bu kişilere otel, apartman, özel konut ve benzeri yerlerde konaklama sağlayanlara da uygulanacağı ifade edildi.

"İhlalde bulunan kişiler 10 yıl boyunca sınır dışı edilebilecek"

Açıklamada, ihlaller durumunda ülkede ikamet eden ve vize süresini aşan kişiler dahil olmak üzere ihlalci kişilerin ülkelerine sınır dışı edilmesi ve 10 yıl süreyle Suudi Arabistan'a girişlerinin yasaklanmasının da söz konusu olduğu aktarıldı.

"İhlalde kullanılan araca el konulabilecek"

Ayrıca, ilgili mahkemelerden, vize sahiplerini Mekke ve kutsal bölgelere taşımakta kullanılan kara ulaşım aracının, ihlalci kişileri taşıyan, bu kişilerle iş birliği yapan veya suça ortak olan kişilere ait olmasının tespit edilmesi durumunda, araca el konulmasının talep edileceğini bildirildi.

Açıklamada aynı zamanda, ceza kararına tebliğ tarihinden itibaren en fazla 30 gün içinde itiraz edilebileceği; itirazın karara bağlanması halinde ise kararın bildiriminden itibaren 60 gün içinde idari mahkemeye başvuru yapılabileceği aktarıldı. - MEKKE

Kaynak: İHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Arif Güran adliye önünde isyan etti: Narin’in vebali bu toplumun üstündedir Arif Güran adliye önünde isyan etti: Narin'in vebali bu toplumun üstündedir
Uzmanlar, dijital platformların şiddeti normalleştirme riski taşıdığını belirtiyor Uzmanlar, dijital platformların şiddeti normalleştirme riski taşıdığını belirtiyor
SGK’ye 100 sosyal güvenlik denetmen yardımcısı alınacak SGK'ye 100 sosyal güvenlik denetmen yardımcısı alınacak
Takside çıkan tartışmada arkadaşını tabanca ile vurdu Takside çıkan tartışmada arkadaşını tabanca ile vurdu
Madende elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti Madende elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti
İki saldırgan, tek profil: Dijital şiddetin ortak izleri İki saldırgan, tek profil: Dijital şiddetin ortak izleri

23:43
Tedesco’dan son dakikada yenilen gole tek kelimelik tepki
Tedesco'dan son dakikada yenilen gole tek kelimelik tepki
23:28
Avrupa’da Türk finali Galatasaray, EuroLeague’de Fenerbahçe’nin rakibi oldu
Avrupa'da Türk finali! Galatasaray, EuroLeague'de Fenerbahçe'nin rakibi oldu
23:19
Gülistan Doku soruşturmasında Elazığ’da gözaltına alınan Tuncay Sonel Erzurum’a getirilecek
Gülistan Doku soruşturmasında Elazığ'da gözaltına alınan Tuncay Sonel Erzurum'a getirilecek
22:34
Trump açıkladı, İran anında yalanladı: Hiçbir zaman olmayacak
Trump açıkladı, İran anında yalanladı: Hiçbir zaman olmayacak
22:25
Gülistan Doku dosyasında Tunceli karıştı: “Katil” sloganları yükseldi
Gülistan Doku dosyasında Tunceli karıştı: “Katil” sloganları yükseldi
21:52
Netanyahu, Trump’ın restlerine meydan okudu: Barışa giden yol uzun, Hizbullah ile henüz işimizi bitirmedik
Netanyahu, Trump'ın restlerine meydan okudu: Barışa giden yol uzun, Hizbullah ile henüz işimizi bitirmedik
