Hakkari'de 4.8 Büyüklüğünde Deprem Duyuldu - Son Dakika
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Hakkari'de 4.8 Büyüklüğünde Deprem Duyuldu

Hakkari\'de 4.8 Büyüklüğünde Deprem Duyuldu

Yüksekova'da hissedilen deprem anı güvenlik kamerasına yansıdı, camiler sabaha kadar açık kaldı.

11.03.2025 23:47
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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde de hissedilen Irak merkezli 4.8 büyüklüğündeki deprem anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Türkiye saati ile 21.03'te merkez üssü Irak'ın Erbil kentinde 7 kilometre derinliğinde 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Hakkari ve ilçelerinde de hissedildi. Yüksekova'da depremin ardından vatandaşlar kendilerini sokağa attı. Camilerde yapılan anonslarla,

"Bu gece camilerimiz sabaha kadar açık olacaktır. Değerli halkımız Rabbim bizi bütün afetlerden muhafaza eylesin inşallah. Bu gece sabaha kadar camilerimiz açık olacaktır" diyerek vatandaşlar camilere davet edildi.

Depremin meydana geldiği sırada, Cengiz Topel Caddesi üzerinde bulunan bir markette raflarda bulunan ürünlerin sarsıntının etkisiyle yere düştüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı. - HAKKARİ

Kaynak: İHA

Yüksekova, hakkari, Deprem, Irak, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Hakkari'de 4.8 Büyüklüğünde Deprem Duyuldu - Son Dakika

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