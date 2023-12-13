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Hakkari'de baraj sularında bebek cesedi bulundu - Son Dakika
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Hakkari'de baraj sularında bebek cesedi bulundu

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bulunan Dilimli Sulama Barajı'nda 1 haftalık olduğu tahmin edilen bir erkek bebek cesedi bulundu. Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Hakkari\'de baraj sularında bebek cesedi bulundu
13.12.2023 - 18:50,
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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde baraj suları içerisinde 1 haftalık olduğu tahmin edilen bebek cesedi bulundu.

Edinilen bilgilere göre, Yüksekova ilçe merkezine yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta bulunan Esendere yolu üzerindeki Dilimli Sulama Barajı'nda bebek cesedi olduğunu fark eden vatandaşlar, jandarma ekiplerine haber verdir. Bölgeye sevk edilen ekipler çalışma başlattı. 1 haftalık olduğu tahmin edilen erkek bebek, otopsi için Yüksekova Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı. Bölgede incelemeler sürüyor. - HAKKARİ

Kaynak: İHA
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Yüksekova, Jandarma, Hakkari, Suç, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hakkari'de baraj sularında bebek cesedi bulundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hakkari'de baraj sularında bebek cesedi bulundu - Son Dakika
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