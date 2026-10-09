Hakkari\'de Berçelan yolunda çamura saplanan kamyonetteki 5 kişi kurtarıldı

Hakkari'de etkili olan yağmur nedeniyle 3 bin 500 rakımlı Berçelan Yaylası yolunda çamura saplanan ve içinde 5 kişinin bulunduğu kamyonet, belediye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre, yayla yolunda seyir halinde olan kamyonet, yağışların ardından zeminin çamurlaşması nedeniyle ilerleyemedi. Araçta bulunan 5 kişi bir süre mahsur kaldı. Sürücü, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.

İhbar üzerine Hakkari Belediyesine ait iş makinesi bölgeye sevk edildi. Çalışma başlatan belediye ekibi, çamura saplanan kamyoneti bulunduğu yerden çıkardı. İş makinesi operatörü Cihan Koç, yayla yolunda çamura saplanan aracı herhangi bir zarar vermeden kurtardıklarını belirtti.